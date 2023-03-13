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Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

13 березня 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Маріїнський палац у Києві
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже другий рік поспіль на церемонії вручення премії "Оскар" уникають обговорення повномасштабної війни в Україні та засудження країни-терориста. Ба більше — оргкомітет не дає можливості Президенту України Володимиру Зеленському виступити на заході. Тим не менш на 95-тій церемонії нагородження премії "Оскар" глядачі все ж таки побачили одну з візитівок столиці України — Маріїнський палац, який є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

Новини.LIVE розкаже детальніше про те, в якій частині церемонії це відбулося. 

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Деталі 

Індійські співаки Каала Бхайрава та Рахул Сіплігундж наживо виконали саундтрек Naatu Naatu до найдорожчого фільму в історії Індії "RRR: Поруч реве революція", виробництвом якого займалась стрімінгова платформа Netflix. Цього року композиція здобула перемогу у номінації "Найкраща оригінальна пісня". Вона обійшла хіти Леді Гаги та Ріанни.

На сцені індійські артисти запалили з танцюристами. На задньому фоні була проєкція Маріїнського палацу. І це не випадково. Саме в серпні 2021 року у Києві знімали одну з найяскравіших та дорогих сцен стрічки. Одними з постановниками популярного танцю стали українські хореографи Олена Шоптенко та Макс Леонов.

Кадри зі столиці України й увійшли в офіційний кліп на пісню Naatu Naatu. Тільки на YouTube кліп набрав 266 млн переглядів. До речі, ця композиція також отримала премію "Золотий глобус" на початку цього року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна американо-барбадоська співачка Ріанна виступила наживо на премії "Оскар-2023". Також ми розповідали про всіх переможців премії "Оскар-2023".

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