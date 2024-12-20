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Цыбульская показала, как с семьей украшала елку

20 декабря 2024 12:59
Евгений Берестюк - Редактор
Оля Цыбульская показала свою новогоднюю елку — фото
Певица Оля Цыбульская. Фото: Instagram/cybulskaya
Евгений Берестюк - Редактор

Все больше знаменитостей устанавливают елки перед Рождеством и празднованием Нового года. Зеленая красавица появилась и в семье певицы Оли Цыбульской, которая недавно отпраздновала свой день рождения.

Соответствующие стормз появились в Instagram 39-летней артистки.

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Оля Цыбульская показала свою елку

Певица, телеведущая украшала елку в компании мамы и сына Нестора, которому 6 января исполнится десять лет. Цыбульская назвала несколько причин, по которым она решила устанавливать и украшать елку в этом году.

"Мы живем в такое время, что, мягко говоря, не до праздников. Но детство сына происходит один раз. Второе, это дополнительные воспоминания с родителями. Возможность поговорить, провести время вместе", — отметила певица.

Где именно будет праздновать Новый год, Цыбульская пока не рассказала подписчикам. По крайней мере, о занятости на корпоративах певица не упоминала.

Сын Цыбульский
Сын Оли Цыбульской возле елки. Фото: Instagram/cybulskaya
Лукский с мамой
Певица Оля Цыбульская с мамой украшают елку. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Напомним, ранее мы писали, какими игрушками украсить елку на Новый год 2025 года на удачу. Также мы рассказывали, как певица Тина Кароль украсила дом к рождественско-новогодним праздникам.

семья новогодняя елка украинские звезды певица Оля Цибульская

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