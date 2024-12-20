Оля Цыбульская показала свою новогоднюю елку — фото

Певица Оля Цыбульская. Фото: Instagram/cybulskaya

Все больше знаменитостей устанавливают елки перед Рождеством и празднованием Нового года. Зеленая красавица появилась и в семье певицы Оли Цыбульской, которая недавно отпраздновала свой день рождения.

Соответствующие стормз появились в Instagram 39-летней артистки.

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Певица, телеведущая украшала елку в компании мамы и сына Нестора, которому 6 января исполнится десять лет. Цыбульская назвала несколько причин, по которым она решила устанавливать и украшать елку в этом году.

"Мы живем в такое время, что, мягко говоря, не до праздников. Но детство сына происходит один раз. Второе, это дополнительные воспоминания с родителями. Возможность поговорить, провести время вместе", — отметила певица.

Где именно будет праздновать Новый год, Цыбульская пока не рассказала подписчикам. По крайней мере, о занятости на корпоративах певица не упоминала.

Сын Оли Цыбульской возле елки. Фото: Instagram/cybulskaya

Певица Оля Цыбульская с мамой украшают елку. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Напомним, ранее мы писали, какими игрушками украсить елку на Новый год 2025 года на удачу. Также мы рассказывали, как певица Тина Кароль украсила дом к рождественско-новогодним праздникам.