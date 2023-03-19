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Интересное кино на выходные: ТОП-5 фильмов, которые поднимут настроение

19 марта 2023 13:42
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Что посмотреть на выходные с друзьями и семьей
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После тяжелой напряженной рабочей недели часто хочется отдохнуть и расслабиться дома во время просмотра хорошего фильма или сериала.

Новини.LIVE собрали подборку интересных фильмов, которые поднимут настроение.

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Бешеные соседи. Новые истории

"Бешеные соседи" являются продолжением "бешеной свадьбы". Жизнь героев киновселенной "Бешеной свадьбы" не стоит на месте. Молодожены обручились, но это не повод жить скучной обычной жизнью. Так что неистовые приключения продолжаются. Василий и Галина Середюки — счастливые супруги. Свадьбу отыграли, от нелюбимого соседа вроде бы избавились. Пора наслаждаться жизнью. Но разве может все быть так просто?

Ведь соседи были, есть и будут всегда. К несчастью, Василия, ему приходится противостоять теперь даже двум Тарасам: уже знакомому зрителям Тарасу Крыжановскому и бывшему однокласснику Тарасу Блащиковскому, который по иронии судьбы оказался новым мужем Оксаны. Кто же выйдет победителем из этих упорных страстных отношений? И возможны ли здесь вообще победители?

Неприкасаемые

Невозможно остаться безразличным после просмотра этого кино. Прекрасная французская комедия с элементами драмы рассказывает историю дружбы двух совершенно разных мужчин: богатого парализованного аристократа и бывшего преступника из несчастливой семьи. Каждый из мужчин чему-то учится у своего друга и становится лучше.

Последний отпуск

Скромная и застенчивая продавщица Джорджия Берд из Нового Орлеана показала, как можно оторваться в последнем отпуске. Врачи поставили женщине неизлечимый диагноз, поэтому она уволилась с работы, взяла все свои сбережения и направилась на знаменитый курорт в Европе, где всегда мечтала побывать. Там Джорджию приняли за своенравную миллионершу, однако она не стала никого убеждать в противоположном, а наоборот — пустилась берега и вошла в образ богачки.

Дорога к НБА

Спортивная комедия о баскетбольном скауте-неудачнике, который находит потенциальную суперзвезду.

По сюжету баскетбольный агент Стэнли Шугармен находит в Испании талантливого игрока Бо Круза. Стэнли уверен, что у парня есть звездный потенциал и феноменальные навыки. Вместе они отправляются в Америку, чтобы пройти отбор в NBA.

Лучшие выходные

По сюжету парень из Германии приезжает в Украину и устраивается волонтером на Atlas Weekend. Пока парень пытается влюбить в себя девушку, губит зарубежного хедлайнера фестиваля. В то же время ребята из Кривого Рога организовывают мальчишник, но без ссор, драк не обойтись. Спорят как дети, дерутся как взрослые!

Кроме этого, нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера, которого, представьте, не видела 10 лет. За это время она лишь идеализировала образ отца и представляла разные истории. Карьеристка из Львова вообще не собирается гулять по этому Киеву — только готовиться к предстоящему собеседованию.

Герои четырех новелл время от времени пересекаются на улицах Киева. Каждый из них отправляется на выходные в столицу по своему плану. Прекрасные планы! Что может пойти не так ли? Все! И это будут самые лучшие выходные!

Напомним, недавно мы писали о ТОП-10 лучших фильмов марта. Какие жанры вошли в список?

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