Цікаве кіно на вихідні: ТОП-5 фільмів, які піднімуть настрій

Що подивитися на вихідні з друзями та сім'єю

Після важкого напруженого робочого тижня часто хочеться відпочити та розслабитись вдома під час перегляду хорошого фільму чи серіалу.

Новини.LIVE зібрали добірку цікавих фільмів, які піднімуть настрій.

Скажені сусіди. Нові історії

"Скажені сусіди" є продовженням "Скаженого весілля". Життя героїв кіновсесвіту "Скаженого весілля" не стоїть на місці. Молодята побралися, але це не привід жити нудним звичайним життям. Тож несамовиті пригоди продовжуються. Василь та Галина Середюки — щасливе подружжя. Весілля справили, нелюбого сусіда наче позбулися. Час насолоджуватися життям. Але хіба може все бути так просто?

Адже сусіди були, є і будуть завжди. На лихо Василя, йому доводиться протистояти тепер навіть двом Тарасам: вже знайомому глядачам Тарасу Крижанівському та колишньому однокласнику Тарасу Блащиковському, який за іронією долі опинився новим чоловіком Оксани. Хто ж вийде переможцем із цих запеклих пристрасних стосунків? І чи можливі тут взагалі переможці?

Недоторкані

Неможливо залишитися байдужим після перегляду цього кіно. Чудова французька комедія з елементами драми розповідає історію дружби двох абсолютно різних чоловіків: багатого паралізованого аристократа і колишнього злочинця з нещасливої сім'ї. Кожен з чоловіків чомусь вчиться у свого друга і стає трохи кращим.

Остання відпустка

Скромна і сором'язлива продавчиня Джорджія Берд з Нового Орлеана показала, як можна відірватися в останній відпустці. Лікарі поставили жінці невиліковний діагноз, тож та звільнилася з роботи, взяла всі свої заощадження й гайнула на знаменитий курорт у Європі, де завжди мріяла побувати. Там Джорджію прийняли за норовливу мільйонерку, однак вона не стала нікого переконувати у протилежному, а навпаки — пустилася берега і ввійшла в образ багатійки.

Дорога до НБА

Спортивна комедія про баскетбольного скаута-невдаху, який знаходить потенційну суперзірку.

За сюжетом баскетбольний агент Стенлі Шугармен знаходить в Іспанії талановитого гравця Бо Круза. Стенлі впевнений, що хлопець має зоряний потенціал і феноменальні навички. Разом вони вирушають до Америки, щоб пройти відбір до NBA.

Найкращі вихідні

За сюжетом, хлопець з Німеччини приїжджає в Україну і влаштовується волонтером на Atlas Weekend. Поки парубок намагається закохати у себе дівчину, губить закордонного хедлайнера фестивалю. Водночас хлопці з Кривого Рогу організовуюсь парубоцький вечір, але без сварок, бійок не обійтися. Сперечаються як діти, б’ються як дорослі!

Крім цього, нам покажуть щемливу історію, як юна дівчина з Одеси шукає свого батька-рокера, якого, уявіть, не бачила 10 років. За цей час вона лише ідеалізувала собі образ батька та уявляла різні історії. Кар’єристка зі Львова взагалі не збирається гуляти тим Києвом — тільки готуватись до майбутньої співбесіди.

Герої чотирьох новел час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає на вихідні до столиці за своїм планом. Чудові плани! Що може піти не так? Усе! І це будуть найкращі вихідні!

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТОП-10 найкращих фільмів березня. Які жанри увійшли до списку?