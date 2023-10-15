Целовались и прыгали на батуте: Остапчук показал, как проводит время с женой

Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук часто делится фото и видео со своей молодой женой Екатериной Полтавской. В этот раз ведущий показал, как они проводят вместе выходные.

Видео опубликовал в своем Instagram.

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39-летний Владимир Остапчук уже год в отношениях с 23-летней Катей. За это время они уже успели пожениться и вместе занимаются ремонтом дома, который частично принадлежит бывшей жене ведущего.

В эти выходные пара уехала в загородный клуб в Киевской области, чтобы провести время вдвоем. Остапчук опубликовал видео, на котором они с супругой целуются.

Также он поделился в сторис видео, на котором он с Екатериной радостно прыгает на батуте.

Скриншот со сторис в Instagram: vova_ostapchuk

Поклонники шоумена заметили, что он выглядит счастливым и влюбленным, как никогда раньше. Своими впечатлениями поделились в комментариях.

Скриншот комментариев в Instagram: vova_ostapchuk

Скриншот комментариев в Instagram: vova_ostapchuk

Скриншот комментариев в Instagram: vova_ostapchuk

Скриншот комментариев в Instagram: vova_ostapchuk

Напомним, мы писали, что экс-жена Остапчука празднует день рождения.

Также мы сообщали, как Остапчук с молодой женой отметили первую годовщину отношений.