Целовались и прыгали на батуте: Остапчук показал, как проводит время с женой
Владимир Остапчук часто делится фото и видео со своей молодой женой Екатериной Полтавской. В этот раз ведущий показал, как они проводят вместе выходные.
Видео опубликовал в своем Instagram.
"Как мальчишка влюблен"
39-летний Владимир Остапчук уже год в отношениях с 23-летней Катей. За это время они уже успели пожениться и вместе занимаются ремонтом дома, который частично принадлежит бывшей жене ведущего.
В эти выходные пара уехала в загородный клуб в Киевской области, чтобы провести время вдвоем. Остапчук опубликовал видео, на котором они с супругой целуются.
Также он поделился в сторис видео, на котором он с Екатериной радостно прыгает на батуте.
Поклонники шоумена заметили, что он выглядит счастливым и влюбленным, как никогда раньше. Своими впечатлениями поделились в комментариях.
Напомним, мы писали, что экс-жена Остапчука празднует день рождения.
Также мы сообщали, как Остапчук с молодой женой отметили первую годовщину отношений.
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