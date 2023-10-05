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Як Остапчук з молодою дружиною провели першу річницю стосунків

5 жовтня 2023 09:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як Остапчук з молодою дружиною провели першу річницю стосунків
Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Скриншоти: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шоумен Володимир Остапчук відсвяткував річницю стосунків з молодою блогеркою Катериною Полтавською. Зіркова парочка вирішила не влаштовувати гучних вечірок з цього приводу, або виїжджати за кордон, що вони часто практикують. Знаменитості провели час вдома. 

Відповідні сторіз з’явились в Instastoris Остапчука та Полтавської.

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Річниця стосунків Володимира Остапчука

Полтавська розповіла в сторіз, що на відмінну від святкування 39-річчя шоумена, яке було наприкінці вересня, цього разу їхати в готель та влаштовувати романтік поза межами квартири вони не будуть. 

"Святкуємо річницю. Я пропилососила, Вова миє підлогу. Зараз з’їздимо в хімчистку й за продуктами, а ввечері будемо готувати. Ми так нечасто буваємо вдома, що зараз це для нас найкраще проведення часу", — повідомила Полтавська. 

У своїх сторіз вона показала продукти, які купили та сам процес готування. У підсумку зіркова парочка вирішила, що головною стравою першої річниці стане мініпіца. 

Володимир Остапчук з молодою дружиною, блогеркою Катериною Полтавською. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Для шоумена стосунки з Катериною — третій серйозний роман у житті. До цього Остапчук був двічі одружений. Двоє дітей від першої дружини мешкають зараз у Канаді. Друга ексдружина, блогерка та юрист Крістіна Горняк, проживає в Австрії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остапчук показав напівоголену дружину у ліжку. Також ми розповідали, що ексдружина Остапчука хоче повернути будинок.

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