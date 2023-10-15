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Цілувались і стрибали на батуті: Остапчук показав, як проводить час з дружиною

15 жовтня 2023 15:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Цілувались і стрибали на батуті: Остапчук показав, як проводить час з дружиною
Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Володимир Остапчук часто ділиться фото і відео зі своєю молодою дружиною — Катериною Полтавського. Цього разу ведучий показав, як вони проводять разом вихідні. 

Відео опублікував у своєму Instagram.

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39-річний Володимир Остапчук вже рік у стосунках з 23-річною Катею. За цей час вони вже встигли одружитися і разом займаються ремонтом будинку, який частково належить колишній дружині ведучого. 

Цими вихідними пара поїхала у заміський клуб на Київщині, щоб провести час вдвох. Остапчук опублікував відео, на якому вони з дружиною цілуються. 

 

Також він поділився у сторіс відео, на якому він з Катериною радісно стрибає на батуті. 

 

Остапчук с женой
Скриншот зі сторіс в Instagram: vova_ostapchuk

Прихильники шоумена помітили, що він має щасливий і закоханий вигляд, як ніколи раніше. Своїми враженнями поділилися у коментарях. 

 

комментарии под постом Остапчука
Скриншот коментарів під дописом в Instagram: vova_ostapchuk
комментарии под постом Остапчука
Скриншот коментарів під дописом в Instagram: vova_ostapchuk
комментарии под постом Остапчука
Скриншот коментарів під дописом в Instagram: vova_ostapchuk
комментарии под постом Остапчука
Скриншот коментарів під дописом в Instagram: vova_ostapchuk

Нагадаємо, ми писали, що ексдружина Остапчука святкує день народження. 

Також ми повідомляли, як Остапчук з молодою дружиною провели першу річницю стосунків. 

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