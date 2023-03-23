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Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

23 марта 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звездные тайны от блогера Перес Хилтона
Блогер Перес Хилтон и певица Кэти Перри
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

23 марта американскому блогеру, обозревателю, киноактеру Марио Армандо Лавандейру-младшему, более известному под псевдонимом Перес Хилтон, исполнилось 45 лет. Он знает о мировых знаменитостях все, со многими дружит, но большинство имеет в качестве врагов. Еще бы, его сарказм и слив закрытой информации обсуждают весь шоу-бизнес. Только на его Twitter, в котором он выкладывает новости и видео, подписаны 5,4 млн пользователей соцсети.

Новини.LIVE расскажет об интересных историях из жизни блоггера, который с селебритисом на "ты".

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О Перес Хилтон и его "тезке"

После окончания Нью-Йоркского университета в 2000 году и перед началом карьеры в блогах Хилтон попытался сделать карьеру актера. Он также недолго работал помощником по связям в СМИ организации по правам ЛГБТ. Но именно звездные блоги сделали Переса всемирно известным. 

Перес выдумал свой псевдоним после того, как издание New York Post подало на него в суд за первоначальное название его блога, PageSixSixSix.com, который был четким посыланием на их Page Six. Не имея денег, чтобы защитить себя, он сменил название бренда. Светская львица Пэрис Хилтон тоже могла подать на него в суд, однако решила, что молодой парень сыграет ей только на руку. И не прогадала, потому что его блог принес ей немало пользы.

Перес посещал вечеринки Пэрис Хилтон и гордился тем, что стал первым блогером, которому открылась дверь в звездные поместья. Он был свидетелем, как ее тетя, будущая звезда "Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз", Кайл Ричардс, развлекала гостей на шесте для стриптизерш, установленном посреди гостиной.

И хотя блогер говорит, что никогда не видел, чтобы Пэрис принимала участие в употреблении тяжелых наркотиков, по его словам она ежедневно курила марихуану с самого утра до позднего вечера. Он рассекретил, что в звездной тусовке травку называют "будильником".

"Однако, она была одной из самых больших дур, которых я когда-либо встречал в своей жизни", — позже написал в своих мемуарах Перес.

Его целовали бойфренды звезд

В 2007 году, после совместного новогоднего выпуска на MTV с певицей Кристиной Агилерой, Перес пошел с поп-звездой в ночной клуб. Там в VIP-зоне они столкнулись с певицей Джессикой Симпсон и ее на то время бойфрендом, многократным обладателем премии "Грэмми", музыкантом Джоном Майером. Именно последний и шокировал всех окружающих.

Джон наклонился к Пересу и сказал, что ему нравится смотреть гей-порно, назвав конкретного актера, работа которого, по его словам, возбудила его.

"После этого все произошло очень быстро. Джон наклонился поближе и просунул свой язык мне в рот. На мгновение я был полностью парализован, но потом решил подыграть. Но я продолжал смотреть на Джессику. Она покраснела, и когда наши глаза встретились, она быстро закрыла лицо руками. Джон тихо застонал, целуя меня, но я просто пытался понять, что происходит. Вскоре он откинулся на спину, обернулся и нежно посмотрел на Джессику, которая, казалось, не знала, была ли она невероятно смущена, или действительно поражена",  — рассказал об одном из многих фрагментов своей жизни Перес.

Этот инцидент потом обсуждали во многих СМИ, впрочем, это никак не повлияло на личную жизнь Майера. Он продолжил крутить романы со многими звездами, среди которых были Кэтти Перри, Тейлор Свифт и Дженнифер Энистон.

Музыкант Джо Майер

Платил за звезд в магазинах

После того, как Келли Осборн познакомила Переса с ныне покойной британской певицей Эми Уайнхауз на вечеринке в Лондоне, между блогером и звездой завязалась дружба. Хилтон был свидетелем многих нервных срывов артистки, зависимой от алкоголя и запрещенных веществ.

Однажды они провели вместе день и посетили один из магазинов. Выбрав компакт-диски, Эми не смогла заплатить за них на кассе, потому что ее кредитную карту не приняли.

"Эми выглядеть смущенной, поэтому я быстро сказал: "У меня есть, я заплачу", — рассказывал Перес.

Во время обеда в McDonald's Уайнхауз стала все больше занята текстовыми сообщениями от своего мужа Блэйка Филдера-Сивила, которого Перес терпеть не мог. Певица продолжала посылать СМС и ругать любимого.

"Не имело значения, что я пытался ей сказать, дать совет. Она все равно защищала его", — написал в мемуарах Перес.

Хилтон также дружил с Леди Гагой, но после нескольких публикаций в его блоге, где он высмеивал ее образы, певица перестала с ним общаться. Так поступили многие другие знаменитости. Впрочем, это не сломило его. Он воспитывает троих детей, которых родили ему суррогатные матери, и продолжает вести свой блог.

Напомним, ранее мы писали о самых известных ролях голливудской блондинки Риз Уизерспун, которой исполнилось 47 лет. Также мы рассказывали, что Пэрис Хилтон призналась об изнасиловании в 15 лет и аборте в 20.

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