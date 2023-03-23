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Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

23 березня 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зіркові таємниці від блогера Перес Гілтона
Блогер Перес Гілтон та співачка Кеті Перрі
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

23 березня американському блогеру, оглядачу, кіноактору Маріо Армандо Лавандейру-молодшому, більш відомому під псевдонімом Перес Гілтон, виповнилось 45 років. Він знає про світових знаменитостей все, з багатьма дружить, але більшість має в якості ворогів. Ще б пак, його сарказм та злив закритої інформації обговорюють весь шоу-бізнес. Лише на його Twitter, в якому він викладає новини та відео, підписані 5,4 млн користувачів соцмережі. 

Новини.LIVE розкаже про цікаві історії з життя блогера, який з селебрітіс на "ти".

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Про Перес Гілтон та його "тезку"

Після закінчення Нью-Йоркського університету в 2000 році та перед початком кар'єри в блогах, Гілтон спробував зробити кар'єру актора. Він також недовго працював помічником зі зв'язків у ЗМІ організації з прав ЛГБТ. Але саме зіркові блоги зробили Переса всесвітньовідомим. 

Перес видумав свій псевдонім після того, як видання New York Post подала на нього до суду за початкову назву його блогу, PageSixSixSix.com, який був чітким посиланням на їхню Page Six. Не маючи грошей, щоб захистити себе, він змінив назву бренду. Світська левиця Періс Гілтон теж могла подати на нього в суд, втім вирішила, що молодий хлопець зіграє їй тільки на руки. І не прогадала, бо його блог приніс їй чимало користі. 

Перес відвідував вечірки Періс Гілтон та пишався тим, що став першим блогером, якому відкрилися двері у зіркові маєтки. Він був свідком, як її тітка, майбутня зірка "Справжніх домогосподарок Беверлі-Гіллз", Кайл Річардс, розважала гостей на стовпі для стриптизерок, встановленому посеред вітальні. 

І хоча блогер каже, що ніколи не бачив, щоб Періс брала участь у вживанні важких наркотиків, за його словами вона щоденно курила маріхуану з самого ранку до пізнього вечора. Він розсекретив, що в зірковій тусовці травку називають "будильником". 

"Однак, вона була однією з найбільших дуреп, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті", — пізніше написав у своїх мемуарах Перес. 

Його цілували бойфренди зірок

У 2007 році, після спільного новорічного випуску на MTV зі співачкою Крістіною Агілерою, Перес пішов з попзіркою в нічний клуб. Там у VIP-зоні вони зіткнулись зі співачкою Джессікою Сімпсон та її на той час бойфрендом, багаторазовим володарем премії "Ґреммі", музикантом Джоном Маєром. Саме останній і шокував всіх оточуючих. 

Джон нахилився до Переса і сказав, що йому подобається дивитися гей-порно, назвавши конкретного актора, робота якого, за його словами, збудила його. 

"Після цього все сталося дуже швидко. Джон нахилився ближче і просунув свій язик мені в рота. На мить я був повністю паралізований, але потім вирішив підіграти. Але я продовжував дивитися на Джессіку. Вона почервоніла, і коли наші очі зустрілися, вона швидко закрила обличчя руками. Джон тихо застогнав, цілуючи мене, але я просто намагався зрозуміти, що відбувається. Невдовзі він відкинувся на спину, обернувся й ніжно подивився на Джессіку, яка, здавалося, не знала, чи була вона неймовірно збентежена, чи справді вражена", — розповів про один з багатьох фрагментів свого життя Перес.

Той інцидент потім обговорювали у багатьох ЗМІ, втім це аж ніяк не вплинуло на особисте життя Маєра. Він продовжив крутити романи з багатьма зірками, серед яких були Кетті Перрі, Тейлор Свіфт та Дженніфер Еністон. 

Музикант Джо Маєр

Платив за зірок в магазинах 

Після того, як Келлі Осборн познайомила Переса з нині покійною британською співачкою Емі Вайнгауз на вечірці в Лондоні, між блогером та зіркою зав’язалась дружба. Гілтон був свідком багатьох нервових зривів артистки, яка була залежною від алкоголю та заборонених речовин. 

 Якось вони провели разом день та завітали до одного з магазинів. Обравши компакт-диски, Емі не змогла заплатити за них на касі, бо її кредитну картку не прийняли.

"Емі виглядати збентеженою, тому я швидко сказав: "У мене є, я заплачу", — розповідав Перес.

 Під час обіду в McDonald's Вайнгауз стала все більше зайнята текстовими повідомленнями від свого чоловіка Блейка Філдера-Сівіла, якого Перес терпіти не міг. Співачка продовжувала надсилати СМС і лаяти коханого.

"Не мало значення, що я намагався їй сказати, дати пораду. Вона все одно захищала його", — написав у мемуарах Перес. 

Гілтон також дружив з Леді Гагою, але після декількох публікацій в його блозі, де він висміював її образи, співачка перестала з ним спілкуватися. Так зробили багато інших знаменитостей. Втім, це не зламало його. Він виховує трьох дітей, яких йому народили сурогатні матері, та продовжує вести свій блог. 

Нагадаємо, раніше ми писали про найвідоміші ролі голлівудської білявки Різ Візерспун, якій виповнилося 47 років. Також ми розповідали, що Періс Гілтон зізналась про зґвалтування у 15 років та аборт у 20.

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