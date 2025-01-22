Марк Цукерберг подогрел слухи о симпатии к невесте Джеффа Безоса

Марк Цукерберг и невеста Джеффа Безоса Лора Санчес. Фото: REUTERS

Основателя Facebook Марка Цукерберга поймали на том, что он снова проявлял интерес к невесте миллиардера Джеффа Безоса Лоры Санчес. Основатель Meta оценил новые фото женщины.

Новые фотографии Лора опубликовала на своей странице в Instagram.

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Марк Цукерберг "лайкнул" пост Лорен Санчес в наряде на инаугурационный бал президента США Дональда Трампа после того, как его якобы поймали на том, что он подглядывал на ее декольте во время торжественной церемонии.

На опубликованных кадрах избранница Безоса была одета в персиковое платье Dolce & Gabbana, которое дополнила обручальным кольцом на 20 карат от жениха.

Хотя основатель Meta не оставил комментария под постом Лорен, несколько поклонников в соцсети напомнили ему, что "лайки" в Instagram являются публичными.

"У него будут большие неприятности!"

"Он знает, что делает".

Лайк Цукерберга под постом Лоры Санчес. Фото: instagram.com/laurenwsanchez/

Напомним, Мелания не дала поцеловать себя Дональду Трампу. Также мы рассказывали, в каком платье жена Трампа появилась на инаугурации.