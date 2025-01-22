Марк Цукерберг підігрів чутки про симпатію до нареченої Джеффа Безоса

Марк Цукерберг і наречена Джеффа Безоса Лора Санчес. Фото: REUTERS

Засновника Facebook Марка Цукерберга спіймали на тому, що він знову проявляв інтерес до нареченої мільярдера Джеффа Безоса Лори Санчес. Засновник Meta оцінив нові фото жінки.

Нові світлини Лора опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Марк Цукерберг "лайкнув" пост Лорен Санчес у вбранні на інавгураційний бал президента США Дональда Трампа після того, як його нібито спіймали на тому, що він підглядав на її декольте під час урочистої церемонії.

На опублікованих кадрах обраниця Безоса була одягнена в персикову сукню Dolce & Gabbana, яку доповнила обручкою на 20 карат від нареченого.

Хоча засновник Meta не залишив коментаря під постом Лорен, кілька шанувальників в соцмережі нагадали йому, що "лайки" в Instagram є публічними.

"У нього будуть великі неприємності!"

"Він знає, що робить".

Лайк Цукерберга під постом Лори Санчес. Фото: instagram.com/laurenwsanchez/

Нагадаємо, Меланія не дала поцілувати себе Дональду Трампу. Також ми розповідали, в якій сукні дружина Трампа з'явилась на інавгурації.