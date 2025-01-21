В сети высмеяли Марка Цукерберга - забавные мемы

Основатель Facebook Марк Цукерберг. Фото: instagram.com/zuck/

Инаугурация Дональда Трампа на второй срок на посту президента Соединенных Штатов разожгла сеть мемами. Пользователей соцсетей заинтересовал не только республиканец с женой, но и гости церемонии.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой.

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В сети высмеяли Цукерберга

На церемонии инаугурации Трампа внимание основателя Facebook Марка Цукерберга привлекло декольте Лорен Санчес — невесты миллиардера Джеффа Безоса. Украинцы сравнили Цукерберга со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который засматривался на пышные женские формы.

Марк Цукерберг. заглядывается в декольте Лорен Санчес. Фото: скриншот

Леонид Кучма любит пышные женские формы. Фото: скриншот

Леонид Кучма засматривается на пышные женские формы. Фото: скриншот

Цукерберга высмеяли в сети. Фото: скриншот из соцсети X

Марк Цукерберг попался на проверке фактов 😂pic.twitter.com/kFiC6ZQOTs — Laughing Legends (@LaughingLegend0) 21 января 2025

"Цукерберг ночью после инаугурации". Фото: скриншот из соцсети X

"Я и фильмы с субтитрами". Фото: скриншот из соцсети X

Напомним, как Мелания не дала поцеловать себя Дональду Трампу. Также мы рассказывали, в каком платье жена Трампа появилась на инаугурации.

