В сети высмеяли Марка Цукерберга - забавные мемы

Цукерберг засмотрелся в декольте невесты Безоса — мемы в сети
Инаугурация Дональда Трампа на второй срок на посту президента Соединенных Штатов разожгла сеть мемами. Пользователей соцсетей заинтересовал не только республиканец с женой, но и гости церемонии.
Редакция Новини.LIVE делится подборкой.
В сети высмеяли Цукерберга
На церемонии инаугурации Трампа внимание основателя Facebook Марка Цукерберга привлекло декольте Лорен Санчес — невесты миллиардера Джеффа Безоса. Украинцы сравнили Цукерберга со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который засматривался на пышные женские формы.
Марк Цукерберг попался на проверке фактов 😂pic.twitter.com/kFiC6ZQOTs— Laughing Legends (@LaughingLegend0) 21 января 2025
Марк Цукерберг на инаугурации… pic.twitter.com/Zl7x0WSTb7— AB (@AB84) 20 января 2025 года
Напомним, как Мелания не дала поцеловать себя Дональду Трампу. Также мы рассказывали, в каком платье жена Трампа появилась на инаугурации.
Читайте Новини.LIVE!