Турецкая полиция задержала российскую рэпершу: ей грозит депортация

Российская рэперша Ася Ализаде. Фото: Instagram/asyaalizaude

В Турции задержали российскую рэпершу Асю Ализаде, покинувшую Москву после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Генеральная прокуратура Турции начала расследование по делу пропаганды молодой артисткой наркотиков.

Об этом со ссылкой на издание Milliyet пишут росСМИ.

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Сотрудники местного управления по борьбе с наркотиками проанализировали творчество Ализаде и пришли к выводу, что она поощряет употребление запрещенных препаратов в своих клипах. По результатам проверки певицу задержали в ее доме.

После задержания Ализаду отправили в суд, но освободили из-под ареста после дачи показаний. Теперь рэпершу планируют депортировать из Турции на основании того, что она стала участником преступления, являясь гражданкой иностранного государства.

Напомним, ранее мы писали, что российской певице Алле Пугачевой запретили продавать дачу за почти три миллиона долларов. Также мы рассказывали, что юморист Максим Галкин ответил пропутинской актрисе Татьяне Васильевой, которая обвинила его в планировании бегства в Израиль.