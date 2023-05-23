Галкін відповів пропутінській акторці, яка звинуватила його в плануванні втечі

Російський гуморист Максим Галкін. Фото: росЗМІ

Російський гуморист Максим Галкін, який засудив війну в Україну та покинув територію РФ, прокоментував звинувачення з боку однієї з пропутінських акторок, Тетяни Васильєвої. Шоумен, якого в країні-терористі визнали іноагентом, розповів про свою еміграцію.

Відповідну публікацію 46-річний Галкін зробив у своєму Instagram.

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Подробиці

Акторка в інтерв’ю пропагандисту, блогеру В'ячеславу Манучарову, розповіла, що Галкін планував втечу з РФ ще до початку повномасштабної війни. Гуморист, якого останнім часом російські зірки в чому тільки не звинувачують, написав великий пост, в якому вперше розкрив деталі своєї еміграції до Ізраїля.

"Програма з Васильєвою знімалася 21 лютого 2022 року. Після цього 23, 24 і 25 лютого я зняв ще цілий пул програм "Краще за всіх!". Я поїхав 26 лютого по роботі до Лондона. І вже звідти ухвалив рішення виїхати 28 лютого до Ізраїлю. Артистка стверджує, що я давно хотів виїхати із країни. Мабуть, для цього я вкладав десятки мільйонів у наш будинок під Москвою, садив десятки дерев у нашому саду і мав єдиний рахунок за кордоном в Ізраїлі, на якому на той момент був 30 тисяч доларів. І яким я вже кілька років не користувався. Грандіозна стратегія", — іронічно написав Галкін та опублікував фрагмент з інтерв’ю путіністки Васильєвої.

Максима підтримала його дружина, Алла Пугачова. Вона поставила лайк під публікацією. Це зробили й акторка "Дизель шоу", Вікторія Булітко; ексучасниця гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова та інші українські знаменитості. А психологиня Наталія Холоденко зазначила: "Навіщо обливати брудом тих, хто топить у крові? Яка добра жінка".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін через суд вимагає від країни-терориста зняти з нього статус "іноагента". Також ми розповідали, що композитор Андрій Данилко пояснив, хто влаштував цькування Максима Галкіна, який засудив війну в Україні.