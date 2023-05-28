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Турецька поліція затримала російську реперку: їй загрожує депортація

28 травня 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Турецька поліція затримала російську реперку: їй загрожує депортація
Російська реперка Ася Алізаде. Фото: Instagram/asyaalizaude
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Туреччині затримали російську реперку Асю Алізаде, яка покинула Москву після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Генеральна прокуратура Туреччини почала розслідування справи щодо пропаганди молодою артисткою наркотиків. 

Про це з посиланням на видання Milliyet пишуть росЗМІ. 

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Подробиці 

Співробітники місцевого управління боротьби з наркотиками проаналізували творчість Алізаде і дійшли висновку, що та заохочує вживання заборонених препаратів у своїх кліпах. За результатами перевірки співачку затримали у її будинку.

Після затримання Алізаду відправили до суду, але звільнили з-під арешту після надання свідчень. Тепер реперку планують депортувати із Туреччини на підставі того, що вона стала учасником злочину, будучи громадянкою іноземної держави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російській співачці Аллі Пугачовій заборонили продавати дачу за майже три мільйони доларів. Також ми розповідали, що гуморист Максим Галкін відповів пропутінській акторці Тетяні Васильєвій, яка звинуватила його в плануванні втечі до Ізраїля.

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