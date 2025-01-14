Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали из-за помощи в Лос-Анджелесе — видео

Туристы во время катастрофы — Меган и Гарри попали в скандал
Актриса и сценарист Жюстин Бейтман раскритиковала Меган Маркл и принца Гарри. Она считает их визит к пострадавшим из-за калифорнийского пожара лишь очередным маркетинговым проектом.
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Меган Маркл и принц Гарри попали под хейт
10 января Меган Маркл и принц Гарри осмотрели пострадавшие районы Палисейдс и Итон. Они общались с людьми и пытались выразить соболезнования. Также увиделись с мэром Пасадены Виктором Гарто. Журналисты поймали их в кадр и это разозлило Жюстин Бейтман.
"Меган Маркл и принц Гарри не лучше тех, кто преследует кареты скорой помощи. Какая отвратительная "фотосессия" у них получилась. Они "гастролируют по убыткам"? Они теперь политики? Они здесь не живут, они туристы. Туристы во время катастрофы", — написала актриса.
Немало пользователей поддержали позицию Жюстин Бейтман. Они считают, что Меган Маркл и принц Гарри запутались в своих ролях.
- Они больше не являются членами британской королевской семьей, а Меган никогда не была большой голливудской кинозвездой, поэтому они занимают странную позицию "не официальных лиц" и "не суперзвезд", но при этом ведут себя так, будто они высокопоставленные чиновники. И это немного смущает и их самих, и людей, с которыми они "посещают".
- Заметьте, что их операторы получают идеальные ракурсы. Имейте в виду, что эта женщина — актриса. Это ее лучшие выступления.
- Я благодарен Джастин за честность, она на 100% права.
В то же время немало пользователей соцсети написали, что хейт никому не поможет и не нужно придираться к Меган Маркл и принцу Гарри. Ведь они лишь хотели помочь.
- Ну, Джастин, что ты сделала, чтобы помочь? Сделала пожертвование? H&M — да. Сервировала блюда? H&M — да. Рассказала людям, как они могут пожертвовать и помочь? H&M — да. Открыли свой дом для эвакуированных? H&M — да. Привлекла внимание страны к разрушениям, нанесенным пожарами?
- Это 2025! Оставьте их в покое. Я понимаю, вам не нравятся они за то, что рассказывают семейную драму, но они пытаются помочь людям. Если тебе нечего хорошего сказать, то оставляй это при себе.
- Они не туристы. Она гражданка и актриса. Она пошла посмотреть, чем они могут помочь. СМИ собираются выяснить, из-за кого она вышла замуж. Она не может контролировать их. Жаль, что люди во время этой трагедии занимаются политикой.
Напомним, актриса Меган Маркл тяжело переживает потерю члена семьи. Также она запустила собственное кулинарное шоу.
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