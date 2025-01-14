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Туристы во время катастрофы — Меган и Гарри попали в скандал

14 января 2025 07:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали из-за помощи в Лос-Анджелесе — видео
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Reuters.
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Актриса и сценарист Жюстин Бейтман раскритиковала Меган Маркл и принца Гарри. Она считает их визит к пострадавшим из-за калифорнийского пожара лишь очередным маркетинговым проектом.

Пост автор выложила в X.

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Меган Маркл и принц Гарри попали под хейт 

10 января Меган Маркл и принц Гарри осмотрели пострадавшие районы Палисейдс и Итон. Они общались с людьми и пытались выразить соболезнования. Также увиделись с мэром Пасадены Виктором Гарто. Журналисты поймали их в кадр и это разозлило Жюстин Бейтман.

"Меган Маркл и принц Гарри не лучше тех, кто преследует кареты скорой помощи. Какая отвратительная "фотосессия" у них получилась. Они "гастролируют по убыткам"? Они теперь политики? Они здесь не живут, они туристы. Туристы во время катастрофы", — написала актриса.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: скриншот

Немало пользователей поддержали позицию Жюстин Бейтман. Они считают, что Меган Маркл и принц Гарри запутались в своих ролях.

  • Они больше не являются членами британской королевской семьей, а Меган никогда не была большой голливудской кинозвездой, поэтому они занимают странную позицию "не официальных лиц" и "не суперзвезд", но при этом ведут себя так, будто они высокопоставленные чиновники. И это немного смущает и их самих, и людей, с которыми они "посещают".
  • Заметьте, что их операторы получают идеальные ракурсы. Имейте в виду, что эта женщина — актриса. Это ее лучшие выступления.
  • Я благодарен Джастин за честность, она на 100% права.
Сообщение Жюстин Бейтман
Приложение Жюстин Бейтман. Фото: скриншот

В то же время немало пользователей соцсети написали, что хейт никому не поможет и не нужно придираться к Меган Маркл и принцу Гарри. Ведь они лишь хотели помочь.

  • Ну, Джастин, что ты сделала, чтобы помочь? Сделала пожертвование? H&M — да. Сервировала блюда? H&M — да. Рассказала людям, как они могут пожертвовать и помочь? H&M — да. Открыли свой дом для эвакуированных? H&M — да. Привлекла внимание страны к разрушениям, нанесенным пожарами?
  • Это 2025! Оставьте их в покое. Я понимаю, вам не нравятся они за то, что рассказывают семейную драму, но они пытаются помочь людям. Если тебе нечего хорошего сказать, то оставляй это при себе.
  • Они не туристы. Она гражданка и актриса. Она пошла посмотреть, чем они могут помочь. СМИ собираются выяснить, из-за кого она вышла замуж. Она не может контролировать их. Жаль, что люди во время этой трагедии занимаются политикой.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри общаются с пострадавшими. Фото: скриншот

Напомним, актриса Меган Маркл тяжело переживает потерю члена семьи. Также она запустила собственное кулинарное шоу.

принц Гарри Меган Маркл пожар королевская семья хейт Лос-Анджелес

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