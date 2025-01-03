Меган Маркл запустила своє кулінарне шоу на Netflix — відео

Меган Маркл. Фото: скриншот

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вирішила бути ближче до своїх шанувальників. Герцогиня Сассекська запустила власне кулінарне шоу на Netflix.

Трейлером нового проєкту дружина принца поділилася в Instagram.

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Після несподіваного повернення у соцмережі герцогиня потішила шанувальників ще однією новиною. Вже 15 січня глядачі побачать нове кулінарне шоу на Netflix за участі Маркл.

Проєкт отримав назву With Love, Meghan (З любов'ю, Меган) та, як анонсовано, "переосмислює жанр програм про спосіб життя, поєднуючи практичні поради та відверту розмову з друзями". Передбачається, що глядачі побачать вісім епізодів, в яких Маркл разом із запрошеними гостями готуватиме різні страви, поратиметься в саду та по господарству.

"Я була дуже рада поділитися цим із вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу так само, як і мені. Бажаю всім фантастичного нового року! Дякуємо нашій дивовижній команді та команді Netflix. Безмежно вдячна за підтримку — і за веселощі!" — написала Меган.

Як стало відомо, для знімання проєкту герцогиня навіть орендувала окремий будинок за шість мільйонів доларів, який розташованиу неподалік від їхнього маєтку з принцом Гаррі у Монтесіто.

Раніше принца Гаррі помітили з п'ятирічним сином, якого він привчає до свого улюбленого хобі.

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