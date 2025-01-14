Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували через допомогу в Лос-Анджелесі — відео

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Акторка і сценаристка Жюстін Бейтман розкритикувала Меган Маркл та принца Гаррі. Вона вважає їхній візит до постраждалих через каліфорнійську пожежу лише черговим маркетинговим проєктом.

Допис авторка виклала в X.

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Меган Маркл і принц Гаррі потрапили під хейт

10 січня Меган Маркл та принц Гаррі оглянули постраждалі райони Палісейдс та Ітон. Вони спілкувались з постраждалими та намагались висловити співчуття. Також побачились з мером Пасадени Віктором Гарто. Журналісти спіймали їх у кадр і це розлютило Жюстін Бейтман.

"Меган Маркл і принц Гаррі не кращі за тих, хто переслідує карети швидкої допомоги. Яка огидна "фотосесія" у них вийшла. Вони "гастролюють по збитках"? Вони тепер політики? Вони тут не живуть, вони туристи. Туристи під час катастрофи", — написала акторка.

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: скриншот

Чимало користувачів підтримали позицію Жюстін Бейтман. Вони вважають, що Меган Маркл і принц Гаррі заплутались у своїх ролях.

Вони більше не є членами британської королівської сім'ї, а Меган ніколи не була великою голлівудською кінозіркою, тому вони займають дивну позицію "не офіційних осіб" і "не суперзірок", але при цьому поводяться так, ніби вони високопосадовці. І це трохи бентежить і їх самих, і людей, з якими яких вони "відвідують".

Зверніть увагу, що їхні оператори отримують ідеальні ракурси. Майте на увазі, що ця жінка — актриса. Це її найкращі виступи.

Я вдячний Джастін за чесність, вона на 100% має рацію.

Допис Жюстін Бейтман. Фото: скриншот

Водночас чимало користувачів соцмережі написали, що хейт нікому не допоможе і не потрібно чіплятись до Меган Маркл та принца Гаррі. Адже, вони лише хотіли допомогти.

Ну, Джастін, що ти зробила, щоб допомогти? Зробила пожертву? H&M — так. Сервіровані страви? H&M — так. Розповіла людям, як вони можуть пожертвувати та допомогти? H&M — так. Відкрили свій будинок для евакуйованих? H&M — так. Привернув увагу країни до руйнувань, завданих пожежами?

Це 2025! Дайте їм спокій. Я розумію, вам не подобаються вони за те, що розповідають сімейну драму, але вони намагаються допомогти людям. Якщо тобі немає що гарного сказати, то залишай це при собі.

Вони не туристи. Вона громадянка і актриса. Вона пішла подивитися, чим вони можуть допомогти. ЗМІ збираються з’ясувати, через кого вона вийшла заміж. Вона не може контролювати їх. Шкода, що люди під час цієї трагедії займаються політикою.

Меган Маркл і принц Гаррі спілкуються з постраждалими. Фото: скриншот

Нагадаємо, акторка Меган Маркл важко переживає втрату члена родини. Також вона запустила власне кулінарне шоу.