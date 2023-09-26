"Тут так хорошо, что можно сойти с ума": MamaRika путешествует по Италии с семьей

MamaRika в Италии. Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika отправилась в отпуск в Италию вместе со своей мамой и другими родственниками. Это первое путешествие певицы за очень долгое время.

Фото и видео из путешествия она делится в своем Instagram .

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В путешествии запустила себя

MamaRika уже посетила Рим и сейчас приехала в Венецию. Этот город ее просто очаровал!

Фото с истории с Instagram: mamarika_official

"Значит так, какие сегодня картинки в историях красивые! Нет, ну реально, здесь просто так красиво, что можно сойти с ума", — рассказала певица в истории.

Также MamaRika призналась, что чуть-чуть запустила себя в этой поездке, ведь впервые в жизни по-настоящему отдыхает.

"Кстати, я так нормально наелась здесь пасты. Мне там одна коза написала в директ, что я себя запустила. Я официально заявляю, что я себя запустила! Потому что я в первый раз в жизни отдыхаю", —высказалась Эрика.

Фото со страстей с Instagram: mamarika_official

А еще певица рассказала, что попасть в Венецию было мечтой ее мамы. И она, наконец-то, свершилась!

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица MamaRika сделала уколы красоты. А еще мы сообщали, что певица рассказала о причинах своей экстренной госпитализации.