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"Забрали і почали відкачувати": MamaRika розповіла причини своєї екстреної госпіталізації

14 серпня 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Забрали і почали відкачувати": MamaRika розповіла причини своєї екстреної госпіталізації
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно співачка MamaRika налякала прихильників прихильників новиною — їй різко стало зле. Зірку забрала "швидка".

Про те, що сталося артистка розповіла у соціальній мережі.

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Слухати свій організм та не виснажувати себе

Артистка розповіла, що перед виходом на сцену їй стало зле: у співачки тряснилася руки та було запаморочення.

 

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

 

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

 

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

"Вчора був дуже важкий день. Дякую, що ви хвилюєтеся, та питаєте, чи все добре. Я, як бачите, вже у вертикалі, але вчора була в горизонталі. Я відчувала, що останні місяці були дуже складні і в нас дуже багато роботи, стресі. Втома накопичувалася. У мене була підозра, що я просто зламаюся. Перед виходом на сцену я відчула, що просто не можу встати зі стільця. У мене тряслися руки, крутилася голова, сушило мене. Я просто не мала сил встати. Було страшне запаморочення. Добре, що на майданчику була карета "швидкої". Мене просто забрали і почали відкачувати. Виявилося, що тиск був 90/60, загальне виснаження організму, перевтома", — розповіла зірка.

Лікарі зробили співачці декілька уколів та допомогли піднятися на ноги. Тож MamaRika вирішила вийти на сцену.

"Найголовніше, що мене напічкали всякими уколами, і я все ж таки вийшла на сцену. Це, щоб ви розуміли, стара школа. Але я зробила один висновок - слухати свій організм та не виснажувати себе. Я взагалі, не пам'ятаю, щоб в мене таке було в житті. Сьогодні я вдома з родиною, відсипаюсь і все вже добре", — сказала співачка.

Нагадаємо, MamaRika розповіла, чому більше не братиме участь у відборі на "Євробачення".

Раніше співачка MamaRika зізналася, що поки не може дозволити собі придбати власний будинок.

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