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"Тут так гарно, що можна здуріти": MamaRika подорожує Італією з родиною

26 вересня 2023 15:26
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Тут так гарно, що можна здуріти": MamaRika подорожує Італією з родиною
MamaRika в Італії. Фото: instagram.com/mamarika_official
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

MamaRika вирушила у відпустку до Італії разом зі своєю мамою та іншими родичами. Це перша подорож співачки за дуже довгий час. 

Фото та відео з подорожі вона ділиться у своєму Instagram.

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У подорожі запустила себе

MamaRika вже відвідала Рим і зараз приїхала до Венеції. Це місто її просто зачарувало!

Фото зі сторіс з Instagram mamarika_official

"Значить так, які  сьогодні картинки в сторіс красиві! Нє, ну реально, тут просто так гарно, що можна здуріти", — розповіла співачка у сторіс.

Також MamaRika зізналася, що трохи запустила себе у цій поїздці, адже вперше в житті по-справжньому відпочиває.

"До речі, я так нормально наїлася тут пасти. Мені там одна коза написала в дірект, що я себе запустила. Я офіційно заявляю, що я себе запустила! Тому що я в перший раз в житті відпочиваю", — висловилася Еріка. 

Фото зі сторіс з Instagram mamarika_official

А ще співачка розповіла, що потрапити у Венецію було мрією її мами. І вона, нарешті, здійснилася!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка MamaRika зробила уколи краси. А ще ми повідомляли, що співачка розповіла причини своєї екстреної госпіталізації. 

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