"Тут так гарно, що можна здуріти": MamaRika подорожує Італією з родиною
MamaRika вирушила у відпустку до Італії разом зі своєю мамою та іншими родичами. Це перша подорож співачки за дуже довгий час.
Фото та відео з подорожі вона ділиться у своєму Instagram.
У подорожі запустила себе
MamaRika вже відвідала Рим і зараз приїхала до Венеції. Це місто її просто зачарувало!
"Значить так, які сьогодні картинки в сторіс красиві! Нє, ну реально, тут просто так гарно, що можна здуріти", — розповіла співачка у сторіс.
Також MamaRika зізналася, що трохи запустила себе у цій поїздці, адже вперше в житті по-справжньому відпочиває.
"До речі, я так нормально наїлася тут пасти. Мені там одна коза написала в дірект, що я себе запустила. Я офіційно заявляю, що я себе запустила! Тому що я в перший раз в житті відпочиваю", — висловилася Еріка.
А ще співачка розповіла, що потрапити у Венецію було мрією її мами. І вона, нарешті, здійснилася!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка MamaRika зробила уколи краси. А ще ми повідомляли, що співачка розповіла причини своєї екстреної госпіталізації.