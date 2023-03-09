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TVORCHI презентовали финальную версию песни для "Евровидения-2023"

9 марта 2023 11:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа TVORCHI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже через два месяца украинская группа TVORCHI будет раздавать интервью в английском Ливерпуле на конкурсе "Евровидение-2023". А 13 мая выступит в грандфинале со своей песней Heart Of Steel. Перед конкурсом они немного сменили композицию.

Финальная версия опубликована на YouTube канале "Евровидение".

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Подробности

В обновленной версии песни TVORCHI добавили текст на украинском: "Несмотря на боль, я продолжаю свой бой. Мир пылает, а ты действуй". Также несколько изменилась аранжировка последнего проигрыша.

По словам музыкантов, Heart of Steel — песня о непокоренных, несгибаемых людях, которые при всех трудностях двигаются вперед. Именно такие переживания по плану артистов передает драматический финал.

"Она о каждом, кто при всем тупике носит в груди стальное сердце и не сдается. А сегодня это все мы. В нашей песне есть строки: "Не бойтесь говорить то, что вы думаете. Потому что как бы плохо ни было, кто-то слушает". Мы хотим, чтобы о нашей несокрушимости услышали повсюду", — рассказали TVORCHI.

Напомним, ранее мы рассказывали, что группа TVORCHI представила песню об украинских киберсуперменах. Также мы писали, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.

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