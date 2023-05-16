Создатели фильма об истории IT-сферы рассказали об украинском кибервойске

Фрагмент фильма "Первый код". Фото: Instagram/the.first.code

Накануне в столице прошел закрытый показ художественно-документального фильма "Первый код" об истории украинской IT-сферы. В ленте показывается путь от зарождения к целостной структуре кибервойск. Первыми фильм увидели работники IT-направлений.

В то же время создатели докфильма рассказали, как работает украинское кибервойско во время полномасштабной войны, сообщает Новини.LIVE.

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О кибервойске

Продюсер фильма Владислав Савченко рассказал о составе украинских кибервойск. По его словам, у РФ также мощная IT-сфера с большим человеческим потенциалом, но они делают все это за деньги. В Украине сразу все объединились, работая бесплатно.

"300 тысяч человек приняли участие в IT-армии с каким-то маленьким, большим вкладом. Это все добровольцы, никто ничего не оплачивал, и координация была стихийная. Вы представляете себе триста тысяч человек при населении Украины? Это действительно большой процент людей, которые помогали защищать нашу технологическую безопасность, поднимали для компаний павшие во время активного нападения серверы, контратаковали и отвлекали внимание именно от концентрации в Украине. А те вместо атаковать нашу инфраструктуру, начинали спасать свою, потому что наши клали банки в России, пытаясь остановить машину, которая финансирует войну в Украине", — рассказал продюсер фильма.

Продюсер фильма Первый код Владислав Савченко. Фото: менеджмент ленты

О фильме

"Первый код" — это лента о становлении украинской отрасли IT c 50-х годов XX века, когда украинские инженеры работали над созданием первого компьютера, до сих пор, когда IT-сектор стал важной частью борьбы с Россией.

В финальной сцене "Первого кода" пересекаются две сюжетные линии — реальная и виртуальная. Чтобы показать зрелищное сражение белых и черных хакеров, к работе привлекали каскадеров, сами же актеры овладевали боевыми приемами.

Ленту "Первый код" можно будет увидеть в широком прокате уже этой осенью. А перед этим докфильм отправится в мировое турне.

Напомним, ранее мы писали, что группа TVORCHI презентовала песню об украинских киберсуперменах, который стал саундтреком к фильму "Первый код". Также мы рассказывали, что в США нейтрализовали кибершпионскую сеть РФ после 20 лет деятельности.