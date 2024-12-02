Килиан Мерфи и "Острые козырьки" сделали подарок для украинских военных

Кадр из сериала "Острые козырьки". Фото: скриншот

Команда популярного британского сериала "Острые козырьки" сделала неожиданный подарок украинским военным. Продюсер Стивен Найт и главный актер Килиан Мерфи передали знаковые головные уборы подразделения Нацгвардии, названному в честь сериала.

Об этом сообщил сержант Ярослав Чиженко в Facebook.

Читайте также:

"Острые козырьки" получили кепки, как из одноименного сериала

Подразделение Нацгвардии, названное в честь популярного сериала, ранее попало в сюжет компании ВВС. Журналисты показали украинские "козырьки" во время обороны Харьковщины.

Тогда бойцы решили сделать подарок Килиану Мерфи, известного ролью Томаса Шелби в сериале, и передали ему свои головные уборы с подписями. Актер получил подарок и решил отблагодарить — Мерфи подписал одну из кепок и вернул воинам в знак поддержки.

Подразделение Нацгвардии "Острые козырьки". Фото: Facebook Ярослава Чиженко

Однако на этом подарки не окончились. Стивен Найт заказал еще 30 козырьков в компании Garrison Tailors, которая создавала культовый головной убор для героев сериала, и подарил их украинцам.

Бойцы подразделения "Острые козырьки". Фото: Facebook Ярослава Чиженко

"Невозможно в это поверить, но на нас вышел продюсер сериала "Острые козырьки" Стивен Найт и выслал из Англии призент в виде картуз от производителя Garrison Tailors, в которых снимались герои сериала", — рассказал об этом Ярослав Чиженко.

Военные из подразделения "Острые козырьки". Фото: Facebook Ярослава Чиженко

Ранее Андрей Хливнюк высказался о своей службе в армии.

Также мы писали, что певец-воин YARMAK прокомментировал свое отношение для мужчин с отсрочкой.