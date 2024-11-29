Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мені не в кайф — Хливнюк прокоментував свою службу у війську arrow

Мені не в кайф — Хливнюк прокоментував свою службу у війську

29 листопада 2024 12:35
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Хливнюк зізнався, чи приносить йому задоволення знищення окупантів
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Фото: скриншот / Українська Правда
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Український співак, лідер гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк вперше прокоментував свою службу у війську. Музикант не пишається тим, що знищує окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

Читайте також:

Хливнюк про роботу оператора БпЛА

Музикант розповів, що нині працює із різними засобами БпЛА — від тих, що доступні у магазинах, до тих, що виготовляють військові підприємства. Хливнюк зізнався, що не пишається своєю новою професією. Артисту приносять задоволення концерти, а не знищення росіян.

"Я не пишаюся знищеннями цими. Мені це не приносить задоволення. Я можу робити цю роботу, але я від неї не кайфую. Якщо мені вдається знищити техніку, знищити засоби, якщо наш ворог зупинився без зброї і був змушений піти, мене це максимально влаштовує", — пояснив лідер "Бумбоксу".

Музикант розповів, що він добре навчився керувати БпЛА, проте йому не подобається ця справа. Андрій вважає, що працювати з дронами набагато легше, ніж "форсувати Дніпро і бути на Кринках під концентрованими ворожими обстрілами". Хливнюк також не пишається тим, що йому вдалося знищити впливових військових РФ.

"Якщо мені вдається знищити якихось затятих катів, які їдуть сюди за гроші — СОБРівців чи ФСБешників, — я тішуся, але не настільки, як інші бійці, які можуть стрибати аж до неба. Я їх розумію, я їм дуже-дуже за це вдячний, але я не можу ще себе перебороти — мене це не радує. Мені це не в кайф", — додав він.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк пояснив, чи буде "Бумбокс" виконувати російськомовні хіти. Також він висловив свою думку про мобілізованих росіян та заявив, що зневажає окупантів.

Андрій Хливнюк Бумбокс українські зірки війна в Україні БпЛА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:57 Одесі загрожує екологічна катастрофа через втікача до РФ

13:56 В Україну повернули тіла 502 загиблих військових

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

13:21 У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

13:17 Гроші в пісок — на Одещині знову потонули оборонні споруди

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:57 Одесі загрожує екологічна катастрофа через втікача до РФ

13:56 В Україну повернули тіла 502 загиблих військових

13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

13:21 У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

13:17 Гроші в пісок — на Одещині знову потонули оборонні споруди

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят