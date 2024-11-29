Хливнюк зізнався, чи приносить йому задоволення знищення окупантів

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Фото: скриншот / Українська Правда

Український співак, лідер гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк вперше прокоментував свою службу у війську. Музикант не пишається тим, що знищує окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

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Музикант розповів, що нині працює із різними засобами БпЛА — від тих, що доступні у магазинах, до тих, що виготовляють військові підприємства. Хливнюк зізнався, що не пишається своєю новою професією. Артисту приносять задоволення концерти, а не знищення росіян.

"Я не пишаюся знищеннями цими. Мені це не приносить задоволення. Я можу робити цю роботу, але я від неї не кайфую. Якщо мені вдається знищити техніку, знищити засоби, якщо наш ворог зупинився без зброї і був змушений піти, мене це максимально влаштовує", — пояснив лідер "Бумбоксу".

Музикант розповів, що він добре навчився керувати БпЛА, проте йому не подобається ця справа. Андрій вважає, що працювати з дронами набагато легше, ніж "форсувати Дніпро і бути на Кринках під концентрованими ворожими обстрілами". Хливнюк також не пишається тим, що йому вдалося знищити впливових військових РФ.

"Якщо мені вдається знищити якихось затятих катів, які їдуть сюди за гроші — СОБРівців чи ФСБешників, — я тішуся, але не настільки, як інші бійці, які можуть стрибати аж до неба. Я їх розумію, я їм дуже-дуже за це вдячний, але я не можу ще себе перебороти — мене це не радує. Мені це не в кайф", — додав він.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк пояснив, чи буде "Бумбокс" виконувати російськомовні хіти. Також він висловив свою думку про мобілізованих росіян та заявив, що зневажає окупантів.