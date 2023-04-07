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В боях на Краматорском направлении погиб известный дирижер, артист Национального оркестра

7 апреля 2023 11:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На Краматорском направлении погиб дирижер Константин Старовицкий
Защитники, Герои Украины в бою с оккупантами. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кровавая война, которую в нашей стране развязала россия, продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей нашей страны. На востоке Украины погиб звездный музыкант Константин Старовицкий, игравший в Национальном академическом духовом концерте, Киевской опере и Национальной филармонии.

Об этом в своих соцсетях сообщили культурные заведения.

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"Погиб, защищая страну, Константин Старовицкий, наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а впоследствии дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель", — сообщили в Киевской опере.

Константину Старовицкому было 40 лет. Известно, что он погиб на Краматорском направлении в среду, 5 апреля. Информацию о месте и дате прощания с Героем Украины сообщат позже.

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская прокомментировала гибель на фронте участника "Лиги смеха" Романа Иваненко. Артистка была его тренером на проекте. Также мы писали, что в сражениях под Соледаром погиб брат певицы Ирины Федишин. 

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