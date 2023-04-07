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У боях на Краматорському напрямку загинув відомий диригент, артист Національного оркестру

7 квітня 2023 11:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На Краматорському напрямку загинув диригент Костянтин Старовицький
Захисники, Герої України в бою з окупантами. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кривава війна, яку в нашій країні розв’язала росія продовжує забирати життя найкращих синів та дочок нашої країни. На сході України загинув зірковий музикант Костянтин Старовицький, який грав у Національному академічному духовому концерті, Київській опері та Національній філармонії.

Про це у своїх соцмережах повідомили культурні заклади. 

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"Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель", — повідомили в Київській опері.

Костянтину Старовицькому було 40 років. Відомо, що він загинув на Краматорському напрямку у середу, 5 квітня. Інформацію про місце й дату прощання з Героєм України повідомлять пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Артистка була його тренеркою на проєкті. Також ми писали, що в боях під Соледаром загинув брат співачки Ірини Федишин.

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