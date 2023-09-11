В "Дії" выбирают членов жюри Нацотбора на "Детское Евровидение-2023": кто претенденты

Победитель конкурса "Детское Евровидение". Фото: Google

Сегодня, в понедельник, 11 сентября, медиакомпания "Суспільне Мовлення" начинает голосование в приложении "Дія", в котором каждый украинец может выбрать состав жюри финала Национального отбора на песенный конкурс "Детское Евровидение-2023".

Об этом сообщается на сайте медиагруппы.

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Подробности

Каждый желающий с 11 по 17 сентября сможет приобщиться к голосованию и отдать только один свой голос за кандидата в члены жюри. Чтобы проголосовать, нужно открыть приложение "Дія" в разделе "Услуги", нажать на "Опрос" и выбрать одного из кандидатов.

По результатам голосования будет сформирован рейтинг кандидатов в жюри. Трем членам жюри, которые наберут больше голосов, будет предложено подписать соглашение с "Суспільним Мовленням".

В случае, если кто-то из тройки с высоким рейтингом по веским причинам не сможет подписать соглашение, то членом жюри станет следующий кандидат по рейтинговому списку результатов голосования. После подписания соглашения с членами жюри, их состав будет объявлен публично.

Избранное жюри будет вместе со зрителями голосовать 1 октября в финале Нацотбора за представителя Украины на "Детском Евровидении-2023", который представит Украину в Ницце (Франция).

Голосование в приложении "Действие". Скриншот: "Действие"

Список кандидатов в жюри

alyona alyona (Алена Савраненко) — рэперша, композитор и автор песен. Соучредитель музыкального лейбла ENKO. 2020 вошла в европейский список Forbes "30 до 30".

Jerry Heil (Яна Шемаева) — певица, музыкант и автор песен. В 2023 году стала лауреаткой премии Music Moves Europe Awards. Основательница музыкального лейбла Nova Music.

Михаил Клименко — вокалист, лидер группы ADAM. Композитор и саундпродюсер, пишет музыку к кино и телевизионным шоу. Неоднократный участник Нацотборов на "Евровидение".

Игорь Кондратюк — телевизионный ведущий, продюсер и шоумен. Соавтор певческих талант-шоу "Караоке на майдане" и "Шанс", судья "Украина имеет талант!" и "X-фактор".

Екатерина Павленко (Monokate) — певица, композитор и автор песен. Фольклористка, фронтвумен группы Go_A, получивший пятое место на "Евровидении-2021" в Роттердаме (Нидерланды).

Эдуард "ДИЛЯ" Приступа — вокалист и экс-участник группы "ТНМК". Преподаватель музыки и вокала. Руководитель мобильного приложения "Аудиосказки на украинском".

Павел Скороходько — актер, режиссер дубляжа и телеведущий. Официальный украинский голос Гарри Поттера, Губки Боба и ленивца Сида из "Ледникового периода".

Елена Усенко — певица, композитор и автор песен. Представительница Украины на "Детском Евровидении-2021". Лауреат "Черноморских игр" и участница "Голос. Діти".

Напомним, ранее мы писали, что стали известны имена ведущих финала Нацотбора на "Детское Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что Бельгия первой объявила своего представителя на "Евровидение-2024".