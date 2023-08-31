Бельгія першою оголосила свого представника на "Євробачення-2024"

Пісенний конкурс "Євробачення-2024". Фото: Google

Стало відомо ім’я першого учасника пісенного конкурсу "Євробачення-2024", яке наступного травня прийматиме шведське місто Мальме. Бельгія оголосила артиста, який представить її на шоу.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

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Актор, співак та шоумен Томас Мустін, який виступає під псевдонімом Mustii вийде на сцену в Мальме наступного року під бельгійським прапором. Композицію, з якою він збирається підкорювати конкурс, 32-річний артист поки ще не презентував.

Томас переважно є актором і відомий безліччю ролей у театрі, на телебаченні та в постановках стримінгової компанії Netflix, включаючи популярний бельгійський серіал La Trêve. 2019 року він отримав престижну премію Magritte як найперспективніший актор за фільм "Королівський обмін".

Гранд-фінал 68-го конкурсу пройде на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках.

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