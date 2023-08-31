Бельгія першою оголосила свого представника на "Євробачення-2024"
Стало відомо ім’я першого учасника пісенного конкурсу "Євробачення-2024", яке наступного травня прийматиме шведське місто Мальме. Бельгія оголосила артиста, який представить її на шоу.
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Хто поїде на "Євробачення"
Актор, співак та шоумен Томас Мустін, який виступає під псевдонімом Mustii вийде на сцену в Мальме наступного року під бельгійським прапором. Композицію, з якою він збирається підкорювати конкурс, 32-річний артист поки ще не презентував.
Томас переважно є актором і відомий безліччю ролей у театрі, на телебаченні та в постановках стримінгової компанії Netflix, включаючи популярний бельгійський серіал La Trêve. 2019 року він отримав престижну премію Magritte як найперспективніший актор за фільм "Королівський обмін".
Гранд-фінал 68-го конкурсу пройде на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках.
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