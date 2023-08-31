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Бельгія першою оголосила свого представника на "Євробачення-2024"

31 серпня 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бельгія першою оголосила свого представника на "Євробачення-2024"
Пісенний конкурс "Євробачення-2024". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стало відомо ім’я першого учасника пісенного конкурсу "Євробачення-2024", яке наступного травня прийматиме шведське місто Мальме. Бельгія оголосила артиста, який представить її на шоу. 

Про це повідомляється на сайті конкурсу. 

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Актор, співак та шоумен Томас Мустін, який виступає під псевдонімом Mustii вийде на сцену в Мальме наступного року під бельгійським прапором. Композицію, з якою він збирається підкорювати конкурс, 32-річний артист поки ще не презентував. 

Томас переважно є актором і відомий безліччю ролей у театрі, на телебаченні та в постановках стримінгової компанії Netflix, включаючи популярний бельгійський серіал La Trêve. 2019 року він отримав престижну премію Magritte як найперспективніший актор за фільм "Королівський обмін". 

Гранд-фінал 68-го конкурсу пройде на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні стартував Нацвідбір на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що переможець "Євробачення-2019" Дункан Лоренс вийшов заміж: фото з ЛГБТК+ весілля.

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