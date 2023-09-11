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У "Дії" обирають членів журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023": хто претенденти

11 вересня 2023 12:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У "Дії" обирають членів журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023": хто претенденти
Переможець тогорічного конкурсу "Дитяче Євробачення". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, в понеділок, 11 вересня, медіакомпанія "Суспільне Мовлення" розпочинає голосування у застосунку "Дія", в якому кожен українець може обрати склад журі фіналу Національного відбору на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2023". 

Про це повідомляється на сайті медіагрупи.

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Подробиці

Кожен охочий з 11 до 17 вересня зможе долучитися до голосування та віддати тільки один свій голос за кандидата у члени журі. Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок "Дія" у розділі "Послуги",  натиснути на "Опитування" та обрати одного серед кандидатів.

За результатами голосування буде сформовано рейтинг кандидатів у журі. Трьом членам журі, які наберуть найбільше голосів, буде запропоновано підписати угоду із "Суспільним Мовленням". 

У разі, якщо хтось із трійки з найвищим рейтингом через вагомі причини не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування. Після підписання угоди з членами журі, їхній склад буде оголошена публічно. 

Обране журі разом з глядачами голосуватиме 1 жовтня у фіналі Нацвідбору за представника України на "Дитячому Євробаченні-2023", який представить Україну у Ніцці (Франція).

Дія Євробачення
Голосування в застосунку "Дія". Скриншот: "Дія"

Список кандидатів у журі

  • alyona alyona (Альона Савраненко) — реперка, композиторка й авторка пісень. Співзасновниця музичного лейбла ENKO. 2020 року увійшла до європейського списку Forbes "30 до 30". 
  • Jerry Heil (Яна Шемаєва) — співачка, музикантка й авторка пісень. 2023 року  стала лауреаткою премії Music Moves Europe Awards. Засновниця музичного лейбла Nova Music.
  • Михайло Клименко — вокаліст, лідер гурту ADAM. Композитор та саундпродюсер, пише музику до кіно й телевізійних шоу. Неодноразовий учасник Нацвідборів на "Євробачення".
  • Ігор Кондратюк — телевізійний ведучий, продюсер та шоумен. Співавтор співочих талант-шоу "Караоке на майдані" та "Шанс", суддя "Україна має талант!" та "X-Фактор".
  • Катерина Павленко (Monokate) — співачка, композиторка й авторка пісень. Фольклористка, фронтвумен гурту Go_A, який здобув п’яте місце на "Євробаченні-2021" у Роттердамі (Нідерланди).
  • Едуард "ДІЛЯ" Приступа — вокаліст та ексучасник гурту "ТНМК". Викладач музики й вокалу. Керівник мобільного додатку "Аудіоказки українською".
  • Павло Скороходько — актор, режисер дубляжу й телеведучий. Офіційний український голос Гаррі Поттера, Губки Боба та лінивця Сіда з "Льодовикового періоду". 
  • Олена Усенко — співачка, композиторка й авторка пісень. Представниця України на "Дитячому Євробаченні-2021". Лауреатка "Чорноморських ігор" та учасниця "Голос. Діти".

Нагадаємо, раніше ми писали, що стали відомі імена ведучих фіналу Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Бельгія першою оголосила свого представника на "Євробачення-2024".

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