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Стали відомі імена ведучих фіналу Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023"

8 вересня 2023 09:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стали відомі імена ведучих фіналу Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023"
"Дитяче Євробачення-2023" пройде у французькій Ніцці. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Медіагрупа "Суспільне Мовлення" оголосила ведучих фіналу Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023". Ними стали ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва та незмінний коментатор і ведучий "Євробачення" в Україні — Тімур Мірошниченко. 

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Подробиці

"Для мене величезна честь і радість знову бути на сцені "Дитячого Євробачення". Особливо нині, коли нашим дітям вкрай потрібні позитивні емоції. А їх отримають абсолютно всі: і ті, хто перед екранами вболіватимуть за своїх фаворитів, і самі учасники. Цього року в нас буде дуже крутий фінал", — зазначив Тімур Мірошниченко.

Оголошення ведучих у ранковій програмі "Перше шоу". Фото: Суспільне Мовлення

Як і в попередні роки, переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування, яке розпочнеться згодом.

"Підтримка юних талантів на шляху до мрії — неймовірно відповідальна місія. Переконана, що все вдасться! Інакше і бути не може, адже 1 жовтня ми працюватимемо в парі з легендою "Євробачення" в Україні — Тімуром Мірошниченком", — поділилася ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.

Порядок виступів артистів

Фінал Нацвідбору відбудеться у неділю, 1 жовтня, о 18:00. Музичною продюсеркою Нацвідбору стала співачка й авторка пісень Світлана Тарабарова. 

  • POLINA BABIY — Universe
  • Анастасія Димид — "Квітка"
  • Анастасія Бєлібова — "Сильна"
  • Денис Грищук — Dance
  • Гурт 3ʼbeauties — Power of Love

Національний відбір на "Дитяче Євробачення-2023" проходить під гаслом "Мрій сміливо!". Сам конкурс, участь у якому візьмуть представники 16 країн-учасників, пройде у Франції. Фінал "Дитячого Євробачення-2023" відбудеться у неділю, 26 листопада, в "Палаці Нікайя" у Ніцці. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бельгія першою оголосила свого представника на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що переможець "Євробачення" вийшов заміж: фото з ЛГБТК+ весілля.

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