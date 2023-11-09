В дорогих брендах и с обнаженной спиной — 13-летняя дочь Брежнева удивила своим видом.

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Младшая дочь Веры Брежневой — 13-летняя Сара Киперман — удивила поклонников взрослым, как по ее возрасту, внешним видом. Девушка опубликовала фото в коротком платье с открытой спиной, ее образ дополняли ботинки и сумочка известных брендов.

Фото Сара опубликовала в Instagram.

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Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара сейчас находится в Швейцарии. Девушка опубликовала фотографии на лестнице одной из престижных гостиниц и выглядела не на свои годы.

13-летняя Сара продемонстрировала стройные ноги, обнаженную спину и аксессуары от брендов класса люкс. Дочь Брежневой держала сумочку от бренда Saint Laurent, такая стоит от 2-х тысяч долларов. А ее сапоги бренда Celine стоят больше тысячи долларов. Откровенное платье обошлось девушке до ста долларов.

Судя по странице Сары Киперман, в свои 13 лет она уже имеет собственный бизнес. Девушка занимается декорированием домов.

В начале года девушка уже шокировала подписчиков своим взрослым внешним видом. Тогда она опубликовала фото с глубоким декольте и в корсете.

Напомним, Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню.

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