Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В дорогих брендах и с обнаженной спиной — 13-летняя дочь Брежневой удивила своим видом arrow

В дорогих брендах и с обнаженной спиной — 13-летняя дочь Брежневой удивила своим видом

9 ноября 2023 16:34
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
В дорогих брендах и с обнаженной спиной — 13-летняя дочь Брежнева удивила своим видом.
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Младшая дочь Веры Брежневой — 13-летняя Сара Киперман — удивила поклонников взрослым, как по ее возрасту, внешним видом. Девушка опубликовала фото в коротком платье с открытой спиной, ее образ дополняли ботинки и сумочка известных брендов.

Фото Сара опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Образ за несколько тысяч долларов

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара сейчас находится в Швейцарии. Девушка опубликовала фотографии на лестнице одной из престижных гостиниц и выглядела не на свои годы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Kiperman (@sswlvix)

13-летняя Сара продемонстрировала стройные ноги, обнаженную спину и аксессуары от брендов класса люкс. Дочь Брежневой держала сумочку от бренда Saint Laurent, такая стоит от 2-х тысяч долларов. А ее сапоги бренда Celine стоят больше тысячи долларов. Откровенное платье обошлось девушке до ста долларов.

Судя по странице Сары Киперман, в свои 13 лет она уже имеет собственный бизнес. Девушка занимается декорированием домов.

В начале года девушка уже шокировала подписчиков своим взрослым внешним видом. Тогда она опубликовала фото с глубоким декольте и в корсете.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Kiperman (@sswlvix)

Напомним, Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню.

Также мы писали, что Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме