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У дорогих брендах і з оголеною спиною — 13-річна донька Брежнєвої здивувала своїм виглядом

9 листопада 2023 16:34
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
У дорогих брендах і з оголеною спиною — 13-річна донька Брежнєвої здивувала своїм виглядом
Донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Молодша донька Віри Брежнєвої — 13-річна Сара Кіперман — здивувала прихильників дорослим, як на її вік, зовнішнім виглядом. Дівчина опублікувала фото у короткій сукні з відкритою спиною, її образ доповнювали черевики і сумочка відомих брендів. 

Фото Сара опублікувала в Instagram

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Образ за кілька тисяч доларів

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара зараз знаходиться у Швейцарії. Дівчина опублікувала світлини на сходах одного з престижних готелей і мала вигляд не на свої роки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Kiperman (@sswlvix)

13-річна Сара продемонструвала стрункі ноги, оголену спину і аксесуари від брендів класу люкс. Донька Брежнєвої тримала сумочку від бренду Saint Laurent, така вартує від 2-х тисяч доларів. А її чоботи бренду Celine коштують більше тисячі доларів. Відверта сукня обійшлася дівчині до ста доларів. 

Судячи зі сторінки Сари Кіперман, у свої 13 років вона вже має власний бізнес. Дівчина займається декоруванням домівок. 

На початку року дівчина вже шокувала підписників своїм дорослим зовнішнім виглядом. Тоді вона опублікувала фото з глибоким декольте і у корсеті. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Kiperman (@sswlvix)

Нагадаємо, Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню.

Також ми писали, що Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе. 

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