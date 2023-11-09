У дорогих брендах і з оголеною спиною — 13-річна донька Брежнєвої здивувала своїм виглядом

Донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Молодша донька Віри Брежнєвої — 13-річна Сара Кіперман — здивувала прихильників дорослим, як на її вік, зовнішнім виглядом. Дівчина опублікувала фото у короткій сукні з відкритою спиною, її образ доповнювали черевики і сумочка відомих брендів.

Фото Сара опублікувала в Instagram.

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Образ за кілька тисяч доларів

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара зараз знаходиться у Швейцарії. Дівчина опублікувала світлини на сходах одного з престижних готелей і мала вигляд не на свої роки.

13-річна Сара продемонструвала стрункі ноги, оголену спину і аксесуари від брендів класу люкс. Донька Брежнєвої тримала сумочку від бренду Saint Laurent, така вартує від 2-х тисяч доларів. А її чоботи бренду Celine коштують більше тисячі доларів. Відверта сукня обійшлася дівчині до ста доларів.

Судячи зі сторінки Сари Кіперман, у свої 13 років вона вже має власний бізнес. Дівчина займається декоруванням домівок.

На початку року дівчина вже шокувала підписників своїм дорослим зовнішнім виглядом. Тоді вона опублікувала фото з глибоким декольте і у корсеті.

Нагадаємо, Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню.

Також ми писали, що Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе.