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Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню

12 жовтня 2023 11:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню
Співачка Віра Брежнєва (VERA). Фото: Instagram/ververa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Віра Брежнєва-Кіперман, яка виступає зараз під новим псевдонімом VERA, нещодавно випустила однойменний мініальбом, презентувала кліп на одну з композицій та підтвердила чутки про розлучення з музичним продюсером Костянтином Меладзе. Артистка вирішила не робити паузу після таких інформприводів та презентувала mood-відео на композицію "Що, якщо?"

Кліп доступний для перегляду на YouTube-каналі виконавиці.

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У новому відео 41-річна Віра танцює на зеленій галявині луна-парку на тлі каруселей та гірок. Зелений корсет та червоні штани Брежнєв-Кіперман багатьом підписникам нагадали кавун. В mood-відео окрім артистки більше ніхто не з’явився.

Традиційно для подібних кліпів музиканти виконують на камеру композицію без особливого використання монтажу, спецефектів та зміни локацій. 

"Муд-відео на ще один трек мого мініальбому, який допомагає мені налаштовуватися на позитивні вібрації та додати кольорів у життя", — написала Віра у соцмережах.

Також VERA подякувала авторці цієї композиції, учасниці талант-шоу "Голос країни-9", яка була в команді молдавського виконавця Дана Балана, Катерині Бєгу.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Скрипка висловився про Лободу і Брежнєву під час війни. Також ми розповідали, як Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв. 

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