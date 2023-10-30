В Киеве попрощаются с комиком Сергеем Сивохо — где и когда
17 октября умер бывший игрок КВН, украинский актер, ведущий и политик Сергей Сивохо. Стало известно, где и когда пройдет прощание.
Об этом сообщили в Instagram "Лиги Смеха".
Где и когда
Прощание с шоуменом состоится 3 ноября.
В последний путь юмориста проведут в Киеве в МЦКИ "Октябрьский дворец". Церемония начнется в 11:00.
Напомним, Сергей Сивохо ушел из жизни утром 17 октября. Известно, что он долгое время боролся с тяжелой болезнью.
Летом 2017 года медики поставили юмористу диагноз язва желудка и посоветовали немедленно худеть. Тогда Сивохо скинул 50 килограммов.
Однако комик продолжал вести малоподвижный образ жизни, из-за чего в его легких начала скапливаться жидкость. Врачам пришлось ввести Сивохо в состояние искусственной комы.
Известно, что в последние дни своей жизни Сергей провел в Германии, где он лечился. По словам друзей, юморист очень похудел и ходил на костылях.
У Сергея Сивохо осталась жена Татьяна и сын Савва.
Напомним, ранее мы писали, что путинисты сообщили о смерти Сергея Сивохо.
Также мы сообщали, что близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время.
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