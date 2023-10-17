Путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохо: Олексій Суханов відреагував

Шоумен, громадський діяч Сергій Сивохо. Фото: Facebook/sivokho

Російські ЗМІ розганяють новини про смерть шоумена, ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо. На сторінці української версії "Вікіпедії" вже стоїть дата смерті 16 жовтня. На це також відреагував й шоумен Олексій Суханов.

Першою інформацію у своєму Telegram-каналі почала ширити пропутінська блогерка Анна Ревякіна.

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Перше повідомлення про смерть Сивохо з’явилось за пів години до опівночі. Згодом путіністка зауважила, що згідно з оновленої інформації шоумен живий, але його стан здоров’я значно погіршився. І Сергія планують відмикати від систем життєзабезпечення.

"У нього на тлі сепсису розвинулася поліорганна недостатність. Повідомляють, що лікарі сказали, щоби близькі прощалися", — заявила пропагандистка

Перші повідомлення про смерть Сергія Сивохо. Скриншоти: Telegram/annarevyakina

Першим в українському шоу-бізнесі на новину про смерть відреагував телеведучий Олексій Суханов. Натомість офіційної інформації від родини або менеджменту артиста поки що не було.

Олексій Суханов прокоментував новину про смерть Сивохи. Скриншот: Instagram/suhanov.official

Про Сергія Сивохо

Народився в Донецьку. Став відомим завдяки участі у КВК. Був ведучим популярних телепроєктів, продюсером студії "Квартал 95", а також тренером у першому сезоні "Ліги сміху".

2020-го Сивохо запустив "Національну платформу примирення та єдності", яку після початку повномасштабної війни перейменував на "Національну платформу відновлення та єдності". Організація надає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали під час війни з окупантами.

Сергій Сивохо та військові. Фото: Facebook/sivokho

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