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Путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохо: Олексій Суханов відреагував

17 жовтня 2023 08:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохо: Олексій Суханов відреагував
Шоумен, громадський діяч Сергій Сивохо. Фото: Facebook/sivokho
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Російські ЗМІ розганяють новини про смерть шоумена, ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо. На сторінці української версії "Вікіпедії" вже стоїть дата смерті 16 жовтня. На це також відреагував й шоумен Олексій Суханов. 

Першою інформацію у своєму Telegram-каналі почала ширити пропутінська блогерка Анна Ревякіна.

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Перше повідомлення про смерть Сивохо з’явилось за пів години до опівночі. Згодом путіністка зауважила, що згідно з оновленої інформації шоумен живий, але його стан здоров’я значно погіршився. І Сергія планують відмикати від систем життєзабезпечення. 

"У нього на тлі сепсису розвинулася поліорганна недостатність. Повідомляють, що лікарі сказали, щоби близькі прощалися", — заявила пропагандистка

Повідомлення про смерть Сергія Сивохи
Перші повідомлення про смерть Сергія Сивохо. Скриншоти: Telegram/annarevyakina

Першим в українському шоу-бізнесі на новину про смерть відреагував телеведучий Олексій Суханов. Натомість офіційної інформації від родини або менеджменту артиста поки що не було. 

Олексій Суханов прокоментував смерть Сивохи
Олексій Суханов прокоментував новину про смерть Сивохи. Скриншот: Instagram/suhanov.official

Про Сергія Сивохо

Народився в Донецьку. Став відомим завдяки участі у КВК. Був ведучим популярних телепроєктів, продюсером студії "Квартал 95", а також тренером у першому сезоні "Ліги сміху". 

2020-го Сивохо запустив "Національну платформу примирення та єдності", яку після початку повномасштабної війни перейменував на "Національну платформу відновлення та єдності". Організація надає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали під час війни з окупантами. 

Сергій Сивохо та військові
Сергій Сивохо та військові. Фото: Facebook/sivokho

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла відома Інста-бабця Степанида Цвіт. Також ми розповідали, що у Даніеля Салема померла сестра.

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