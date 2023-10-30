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У Києві попрощаються з коміком Сергієм Сивохою — де і коли

30 жовтня 2023 14:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
У Києві попрощаються з коміком Сергієм Сивохою — де і коли
Сергій Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

17 жовтня помер колишній гравець КВК, український актор, ведучий та політик Сергій Сивохо. Стало відомо, де та коли відбудеться прощання.

Про це повідомили в Instagram "Ліги Сміху".

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Прощання з шоуменом відбудеться 3-го листопада.

В останню путь гумориста проведуть в Києві в МЦКМ "Жовтневий палац". Церемонія розпочнеться об 11:00.

 

сергій сивохо
Скриншот зі сторіс: instagram.com/ligasmihu_official

Нагадаємо, Сергій Сивохо пішов з життя вранці 17 жовтня. Відомо, що довгий час він боровся з тяжкою хворобою.

Влітку 2017 року медики поставили гумористу діагноз виразка шлунку та порадили негайно худнути. Тоді Сивохо скинув 50 кілограмів.

Проте комік продовжував вести малорухливий спосіб життя, через що у його легенях почала накопичуватися рідина. Лікарям довелося ввести Сивохо в стан штучної коми.

Відомо, що останні дні свого життя Сергій провів у Німеччині, де він лікувався. За словами друзів, гуморист дуже схуд і ходив на милицях.

У Сергія Сивохи залишилася дружина Тетяна та син Савва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохо. 

Також ми повідомляли, що близька подруга Сергія Сивохо підтвердила його смерть та назвала точний час.

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