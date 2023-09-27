В Киеве прошла церемония МУЗВАР: кто появился на красной дорожке, а кто получил премию

Певица NK на премии МУЗВАР. Фото: Ростислав Репка

Вчера, 26 сентября, в Жовтневом дворце в Киеве состоялась музыкальная премия для молодых исполнителей MUZVAR AWARDS 2023 от одноименного медиа МУЗВАР. Были выбраны победители в 14 категориях, а на красной дорожке премии появился чуть ли не весь украинский шоубизнес!

Новини.LIVE также побывали на мероприятии, а значит, поделимся самым интересным.

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"Красная дорожка" была зеленой

"Красная дорожка" мероприятия была сделана в цвете МУЗВАР — зеленом, однако она чуть ли не впервые с начала полномасштабного вторжения собрала на себе весь украинский бомонд.

На дорожке появились и номинанты премии, и выступавшие на концерте звезды, а также звездные гости церемонии.

Среди них и певицы NK, Джамала, Анна Тринчер, Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном, Алеша с певцом Владом Дарвином, певцы Павло Зибров, Позитив, MELOVIN, который, как мы писали, появился в костюме толстой свиньи.

Алеша и Влад Дарвин на дорожке МУЗВАР. Фото: Новини.LIVE

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян на дорожке МУЗВАР. Фото: Новини.LIVE

Анна Тринчер на дорожке МУЗВАР. Фото: Новини.LIVE

Позитив на дорожке МУЗВАР. Фото: Новини.LIVE

Были и актеры Тарас Цымбалюк, Ксения Мишина, в коротком приталенном платье и на высоких каблуках, а еще яркая травести дива Монро.

Ксения Мишина на тротуаре МУЗВАР. Фото Instagram: misha.k.ua

Также на дорожке заметили телеведущих Никиту Добрынина, Владимира Остапчука с молодой женой Екатериной, Славу Демина и Тимура Мирошниченко, который, собственно, и был ведущим концерта вместе с певицей Олей Цыбульской и другими соведущими.

Владимир Остапчук с женой на дорожке МУЗВАР. Фото: Новини.LlVE

Большой концерт

МУЗВАР в рамках премии устроили большой концерт, на котором звучали преимущественно новые композиции украинских исполнителей. Были даже премьеры.

Выступление Димы Монатика. Фото со старостей в Instagram: nikitadobrynin

На сцене выступили Дима Монатик, Алеша с Владом Дарвином, Аня Тринчер, Позитив, группа KAZKA, Джамала с оркестром и другие.

Выступление Алеши и Власть Дарвина. Фото со старостей в Instagram: nikitadobrynin

NK представила новую песню вместе с певицей Swoiia, это новый псевдоним исполнительницы Ассоль. На сцене МУЗВАРА они исполнили новый трек "Сияние".

NK и Swoiia на премии МУЗВАР. Фото: Ростислав Репка

Кто же победители

Украинских артистов награждали в 14 разных категориях. Премия МУЗВАР отличается от других также тем, что они награждают победителей не просто статуэткой, а уникальной брошью, которую можно носить на себе.

Награду в категории "Лучший перепев на украинском" получила группа QUEST PISTOLS. Победитель в категории "Лучшие новые имена альтернативной музыки" — группа ЦИФЕРБЛАТ. Инди Хаит получил премию в категории "Лучший автор видеоконтента". Лейбл pomitni Ирины Горовой — победитель в категории "Лучшая менеджмент-коллаборация". SHUMEI и Злата Огневич победители в категории "Лучшее творческое сотрудничество". Тренер Голоса страны Иван Клименко получил награду в категории "Лучший автор".

Певица SKYLERR — победительница в категории "Лучшие новые имена эстрады". Макс Нагорняк получил премию "Музыкальная журналистика". Победитель в категории "Лучшие новые имена поп-музыки" певец YAKTAK. Джамала получила награду в категории "Музыкальное диджитал-наследие".

Рок-группа ХЕЙТСПИЧ — победитель "Лучшие новые имена рок-музыки". Киностудия Film.ua победили в категории "Самые резонансные события общенационального уровня" за премьеру мультфильма "Мавка. Лісова пісня". Евгений Филатов получил премию в категории "Лучший саунд". А в категории "Самый активный фан-клуб" победили фан-клуб "Måneskin" и фан-клуб "Schmalgauzen".

Напомним, ранее мы рассказывали, что MELOVIN шокировал своим образом на премии МУЗВАР. А также, что Тина Кароль заблокировала музыкальный портал из-за их рецензии на ее новую песню.