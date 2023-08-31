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Тіна Кароль заблокувала музичний портал через їхню рецензію на її нову пісню

31 серпня 2023 11:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тіна Кароль заблокувала музичний портал через їхню рецензію на її нову пісню
Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, в День Незалежності України, співачка Тіна Кароль двома мовами презентувала нову пісню One nation under love/Одне серцебиття. Її написала титулована американська композиторка Даян Воррен. Увагу на лірику англомовної версії звернув портал "МУЗВАР", після чого співачка заблокувала його в соцмережах.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив "МУЗВАР".

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За англомовну версію відповідала саме Даян Воррен, оскароносна авторка, відома своїми соціальними музичними роботами. В англійській версії пісні зустрічаються рядки: "ми не вороги", "ми не такі вже й різні", "перетнемо цю велику прірву". Через це в соцмережах йдуть активні дискусії з цього приводу.

"Звідси питання: яка задача ставилася перед Даян Воррен як авторкою слів? Які сенси команда Тіни Кароль хотіла донести саме англомовною версією? Здається, Даян, коли взялася за пісню, прочитала українську історію доволі поверхнево. І за цими фразами, складається враження, що це завуальоване звернення до наших сусідів, "невинних" громадян, які нічого не можуть зробити з путінським режимом. Ми зверталися за уточнюючим коментарем до менеджменту Тіни Кароль, аби з’ясувати це питання. Проте представники співачки ситуацію коментувати відмовились", — повідомили в "МУЗВАР".

Після публікації матеріалу про нову пісню, Тіна Кароль (або ж її менеджмент) заблокував "МУЗВАР" у соціальних мережах. 

"Тіна Кароль заблокувала наш акаунт muzvar.ua в Instagram. І це одразу після нещодавнього поста розбору її англомовної прем'єри (про який команда співачки знала завчасно, адже ми попросили запит на коментар-роз'яснення ситуації, на що отримали відмову). Дуже показовий кейс. Додати щось важко. Блокування — ось така ціна правди", — повідомили в музичному порталі. 

Заява "МУЗВАР" щодо Тіни Кароль. Скриншот: Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Тіна Кароль раніше не випускала україномовних пісень. Також ми розповідали, що переможець "Холостячки" Олександр Еллерт прокоментував виїзд у США під час війни.

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