В Киеве состоялась премьера комедии Собрание ОСМД — фоторепортаж

Команда фильма "Збори ОСББ". Фото: пресс-центр

В Киеве состоялась звездная премьера наэлектризованной комедии "Збори ОСББ". С 12 декабря 2024 года во всех кинотеатрах страны — дистрибьютор Green Light Films.

Смотрите фоторепортаж премьеры комедии "Збори ОСББ", где зафиксированы эмоции первых зрителей ленты.

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В Киеве состоялась премьера комедии "Збори ОСББ"

В столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) прошла громкая премьера новой украинской комедии "Збори ОСББ". Более 600 гостей, среди которых звезды шоу-бизнеса, лидеры мнений и представители медиа, собрались, чтобы первыми увидеть фильм, который уже с 12 декабря стартует во всех кинотеатрах страны.

Приглашение на допремьерный показ ленты. Фото: пресс-центр

Показ фильма в залах сопровождался смехом, порой нервным (ведь каждый узнал на экране себя самого или своего соседа), а титры сопровождались громкими овациями.

Звезды шоу-бизнеса, пришедшие поддержать новую украинскую комедию "Збори ОСББ". Фото: пресс-центр

Дистрибьютор фильма — Green Light Films

На премьере присутствовали создатели фильма: сценарист и продюсер Иван Мелашенко, режиссер Митя Шмурак, оператор-постановщик Тимофей Аврамчук.

Показ фильма "Збори ОСББ". Фото: пресс-центр

Среди актеров можно было встретить Евгения Яновича (айтишник Тарас), Мишу Лебигу (геймер Кирилл), Тоню Хижняк (Юля, которая больше всего заботится о покупке генератора), Михаила Кукуюка (Гриша, который гоняет китайские электрокары), Игорь Портянко (школьный учитель истории Паша), Ольгу Сумскую (Ирину, директора детсада), Ангелину Самчик (Надя, идеальная вторая половинка Тараса), Марию и Александра Рудинских (семейная пара, имеющая двоих детей — Антон и Оксана).

Креативный продюсер Иван Мелашенко. Фото: пресс-центр

Ольга Сумская, Ангелина Самчик и Мария Рудинская фотографируются во время допремьерного показа комедии. Фото: пресс-центр

Мероприятие посетили многочисленные знаменитости: певицы TARABAROVA, TAYANA, Анна Тринчер, рэпер Yarmak, шоумен Александр Педан, тревел-блогер Антон Птушкин, общественные деятели Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, актеры студии "Мамахихотала", ведущие Андрей Черновол и Мила Еремеева и другие. Их впечатления от фильма были исключительно положительными.

Общественное действие Сергей Стерненко во время допремьерного показа. Фото: пресс-центр

Игорь Лачен на показе комедии "Збори ОСББ". Фото: пресс-центр

"Очень теплое, новогоднее, семейное кино, которое стоит посмотреть всем. Это хорошее семейное кино с классными историями. Вы обязательно себя узнаете", — поделился впечатлениями Андрей Исаенко, актер фильмов "Щедрик" и популярного телесериала "Женский доктор. Новая жизнь".

Милая Еремеева. Фото: пресс-центр

"Это было не смешно, потому что это правда. Нельзя о таком снимать кино. Мой дом 2 недели назад в реальной жизни приобрел генератор, мы его покупали 9 месяцев! Я это все прожил! На самом деле, на злобу дня, это было очень-очень весело. Если Михаилу Лебизи не дадут "Оскар" за лучшего актера этого года, то "Оскар" надо закрывать", — отозвался о комедии Виталий Волочай (V1lat), спортивный комментатор.

Женя Янович, Миша Лебига, Миша Кацурин и Антон Птушкин. Фото: пресс-центр

"Мне реально понравился фильм. Я считаю, что команда большие молодцы, провели хорошую работу. А еще мне очень понравилось, что использовали классическую музыку. Потому что классика в слоу-моушн это смешно! Я смеялся! Мне было прям смешно", — рассказал после показа режиссер и тревел-блогер Антон Птушкин.

Женя Янович, Александр Хоменко и Виктор Ткаченко. Фото: пресс-центр

"Всем советую к просмотру. Это настолько душевно, настолько актуально! Очень теплый фильм о каждом из нас", — поделилась впечатлениями TARABAROVA.

Певица TARABAROVA на ленте. Фото: пресс-центр

О чем фильм

Накануне новогодних праздников жители обычного многоквартирного дома собираются, чтобы обсудить покупку общего генератора. Однако соседи, которые месяц не могли согласовать цвет краски для скамеек, не способны найти общий язык в этом вопросе и подавно. Поэтому старые конфликты перерастают в непримиримое противостояние. Смогут ли соседи перебороть распри и хотя бы раз в жизни объединиться?

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