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У KOLA выйдет клип, снятый на телефон — эксклюзивные кадры со съемок

26 октября 2023 19:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
У KOLA выйдет клип, снятый на телефон — эксклюзивные кадры со съемок
KOLA на съемках нового клипа Фото: Новости.
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Певица KOLA, которая во время вторжения ХАМАС в Израиль оказалась там, сейчас уже вернулась в Киев и снимает клип.

Новини.LIVE делятся эксклюзивными кадрами со съемок нового видео певицы, которое будет достаточно необычным.

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круги клип
KOLA на съемках нового клипа Фото: Новини.LIVE

Украинская певица KOLA висела на специальном оборудовании для трюков, с помощью которого можно высоко прыгать и создавать эффект полета.

 

круги клип
KOLA на съемках нового клипа Фото: Новини.LIVE

Звезда, одетая в спортивный костюм, кроссовки и шапку, выполняла трюк: прыгала вверх и висела какое-то время в воздухе.

 

KOLA клип
KOLA на съемках нового клипа Фото: Новини.LIVE

Интересно и то, что снимали это все просто на телефон без дополнительной специальной техники, которая обычно используется во время съемок.

 

KOLA клип
KOLA на съемках нового клипа Фото: Новини.LIVE

Скорее всего, KOLA снимает клип на новую лирическую песню, которую недавно представила в своем Instagram. Она называется "Треба бути сильною".

 

Напомним, KOLA, Цыбульская и LAUD стали актерами дубляжа нового голливудского мультфильма.

Также мы писали, что KOLA впервые подробно рассказала о своем пребывании в Израиле.

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