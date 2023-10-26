У KOLA выйдет клип, снятый на телефон — эксклюзивные кадры со съемок
Певица KOLA, которая во время вторжения ХАМАС в Израиль оказалась там, сейчас уже вернулась в Киев и снимает клип.
Новини.LIVE делятся эксклюзивными кадрами со съемок нового видео певицы, которое будет достаточно необычным.
Полетала над Андреевским спуском
Сегодня на Андреевском спуске в Киеве Новини.LIVE наткнулись на съемочный процесс.
Украинская певица KOLA висела на специальном оборудовании для трюков, с помощью которого можно высоко прыгать и создавать эффект полета.
Звезда, одетая в спортивный костюм, кроссовки и шапку, выполняла трюк: прыгала вверх и висела какое-то время в воздухе.
Интересно и то, что снимали это все просто на телефон без дополнительной специальной техники, которая обычно используется во время съемок.
Скорее всего, KOLA снимает клип на новую лирическую песню, которую недавно представила в своем Instagram. Она называется "Треба бути сильною".
Напомним, KOLA, Цыбульская и LAUD стали актерами дубляжа нового голливудского мультфильма.
Также мы писали, что KOLA впервые подробно рассказала о своем пребывании в Израиле.
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