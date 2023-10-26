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У KOLA вийде кліп, знятий на телефон — ексклюзивні кадри зі зйомок

26 жовтня 2023 19:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
У KOLA вийде кліп, знятий на телефон — ексклюзивні кадри зі зйомок
KOLA на зйомках нового кліпу. Фото: Новини.LIVE
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка KOLA, яка під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїль опинилася там, зараз уже повернулася у Київ і знімає кліп. 

Новини.LIVE діляться ексклюзивними кадрами зі зйомок нового відео співачки, яке буде досить незвичним. 

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Сьогодні на Андріївському узвозі у Києві Новини.LIVE натрапили на знімальний процес. 

 

кола кліп
KOLA на зйомках нового кліпу. Фото: Новини.LIVE

Українська співачка KOLA висіла на спеціальному обладнанні для трюків, за допомогою якого можна високо стрибати і створювати ефект польоту. 

 

кола кліп
KOLA на зйомках нового кліпу. Фото: Новини.LIVE

Зірка, яка була одягнена у спортивний костюм, кросівки і шапку, виконувала трюк: стрибала вгору і висіла якись час у повітрі. 

 

KOLA кліп
KOLA на зйомках нового кліпу. Фото: Новини.LIVE

Цікаво і те, що знімали це все просто на телефон без ніякої додаткової спеціальної техніки, яка зазвичай використовується під час зйомок. 

 

KOLA кліп
KOLA на зйомках нового кліпу. Фото: Новини.LIVE

Скоріше за все, KOLA знімає кліп на нову ліричну пісню, яку нещодавно представила у своєму Instagram. Вона називається "Треба бути сильною". 

 

Нагадаємо, KOLA, Цибульська та LAUD стали акторами дубляжу нового голлівудського мультфільму. 

Також ми писали, що KOLA вперше детально розповіла про своє перебування в Ізраїлі. 

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