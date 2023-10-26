У KOLA вийде кліп, знятий на телефон — ексклюзивні кадри зі зйомок
Співачка KOLA, яка під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїль опинилася там, зараз уже повернулася у Київ і знімає кліп.
Новини.LIVE діляться ексклюзивними кадрами зі зйомок нового відео співачки, яке буде досить незвичним.
Політала над Андріївським узвозом
Сьогодні на Андріївському узвозі у Києві Новини.LIVE натрапили на знімальний процес.
Українська співачка KOLA висіла на спеціальному обладнанні для трюків, за допомогою якого можна високо стрибати і створювати ефект польоту.
Зірка, яка була одягнена у спортивний костюм, кросівки і шапку, виконувала трюк: стрибала вгору і висіла якись час у повітрі.
Цікаво і те, що знімали це все просто на телефон без ніякої додаткової спеціальної техніки, яка зазвичай використовується під час зйомок.
Скоріше за все, KOLA знімає кліп на нову ліричну пісню, яку нещодавно представила у своєму Instagram. Вона називається "Треба бути сильною".
Нагадаємо, KOLA, Цибульська та LAUD стали акторами дубляжу нового голлівудського мультфільму.
Також ми писали, що KOLA вперше детально розповіла про своє перебування в Ізраїлі.
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