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KOLA, Цибульська та LAUD стали акторами дубляжу нового голлівудського мультфільму: фото

13 жовтня 2023 10:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
KOLA, Цибульська та LAUD стали акторами дубляжу нового голлівудського мультфільму: фото
Оля Цибульська озвучує свого героя в мультфільмі "Тролі: Знову разом". Фото: B&H Film Distribution Company
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наступного тижня в український кінопрокат виходить голлівудська музична анімаційна стрічка "Тролі: Знову разом". Головних героїв озвучили співак Джастін Тімберлейк та акторка Анна Кендрік. В українській версії до дубляжу нових персонажів доєдналися  музичні виконавці KOLA, Оля Цибульська та LAUD.

Про це повідомляє дистриб’ютор мультфільму B&H Film Distribution Company. 

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Для Анастасії Прудіус (KOLA) це перший досвід дубляжу. І про це вона мріяла багато років. Що найцікавіше — прем’єра мультфільму відбудеться у 31-й день народження співачки, 19 жовтня. 

"Збіг? Не думаю. Найдивніша річ — це коли прибираються англійські слова і залишається лише твій голос, яким звучить твоя героїня. Вона в мене злюка, песимістична, груба, егоїстична дівчина, яка є дуже лінивою та вважає, що праця то не для неї, вона досягає успіхів за допомогою брехні! Це протилежність мене, і тому мені було дуже цікаво увійти в цей стан та образ", — прокоментувала KOLA.

KOLA
KOLA озвучує свого героя в мультфільмі "Тролі: Знову разом". Фото: B&H Film Distribution Company

Співачка Оля Цибульська озвучить запального персонажа Віву.

"Вона стала для мене справжнім ковтком свіжого повітря, спогадом із безтурботного дитинства. Це коли ти не змагаєшся з життям, а бавишся у нього. І ця гра повертає тобі радість, спокій і тепло. Віва така ж темпераментна, як я, шалено любить драйв, пригоди і бути поруч з тими, кого по справжньому любить", — розповіла Цибульська. 

Цибульська
Оля Цибульська озвучує свого героя в мультфільмі "Тролі: Знову разом". Фото: B&H Film Distribution Company

Учасник багатьох талант-шоу, співак LAUD (Влад Каращук) здублював учасника популярного тролячого бойзбенду Флойда.

"Для мене це не перший досвід у дубляжі, оскільки в дитинстві я неодноразово озвучував різноманітні анімаційні історії, у тому числі мав досвід дублювання пісень. Проте після того, як голос почав ламатися, з дитячою кар’єрою дублювання довелося попрощатися. І ось вперше у дорослому віці мене знову запросили здублювати анімаційного героя. З Флойдом ми неабияк схожі, він, як і я, спокійний, врівноважений та доволі стриманий, що дуже відповідає моєму вайбу. Тож я був неймовірно радий долучитися до команди та перевтілитися в героя, який мені неймовірно імпонує, а ще виконати декілька крутих хітів", — зазначив Влад. 

LAUD
LAUD озвучує свого героя в мультфільмі "Тролі: Знову разом". Фото: B&H Film Distribution Company  

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що стартував міжнародний кінофестиваль Київський тиждень критики.

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