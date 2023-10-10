KOLA вперше розкрила подробиці свого перебування в Ізраїлі — гірше, ніж в Україні

Співачка KOLA на інтерв'ю у Григорія Решетніка. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця KOLA (Настя Прудіус) згадала, що відбувалося в Ізраїлі нещодавно. Популярна артистка, яка була в цій країні, коли стався напад з боку бойовиків з ХАМАС, розповіла, які емоції вона відчувала на той момент.

Відеозвернення співачка KOLA розмістила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Перебування в Ізраїлі

Українська співачка зазначила, що з нею все добре, адже вона змогла виїхати з Ізраїлю. Вона подякувала всім, хто цікавився, чи потрібна їй допомога, та поділилася своїм здивуванням від однієї ситуації. Дівчина розповіла, що їй постійно писали ЗМІ та журналісти.

"Все добре, я долетіла до Праги. Я була в Ізраїлі ще вчора. Я дякую всім людям, які написали мені і спитали, чи потрібна мені допомога. Хочу поділитися великим здивуванням, що написали всі ЗМІ, всі журналісти, всі, окрім Маші Єфросиніної, яка мені написала: "Настюша, чи потрібна тобі допомога?" Всі інші писали: "Чи могли б ви дати коментар стосовно Ізраїлю?" Я в шоці", — стверджує KOLA.

Stories української співачки KOLA. Фото: скриншот з Instagram

Молода артистка розповіла про те, що в Ізраїлі вона була у безпеці, і згадала, як їй було страшно, коли навколо летіли ракети. За словами KOLA, це дуже відрізняється від ситуації, яка зараз відбувається в Україні.

"В Ізраїлі я перебувала під захистом, в мене там є рідні люди, з якими я відчувала себе у безпеці. Але паніка і шок були дуже великі, адже це відрізняється від країни своєї. Коли на тебе летить одразу 500 ракет, ці всі звуки, я не можу вам просто передати. Це не десять разів, не 15 разів, а дуже багато разів, і воно не припиняється", — каже також співачка.

Розповідь KOLA про ситуацію в Ізраїлі у Stories. Фото: скриншот з Instagram

Вона також розповіла і про те, що в Ізраїлі робили бойовики, що дуже її лякало.

"Лякав сам той факт, що робили ці іроди, які зайшли на територію, що вони роблять з ізраїльтянами. І це наганяло, звісно, жаху", — також додала дівчина.

Stories співачки KOLA стосовно ситуації в Ізраїлі. Фото: скриншот з Instagram

Як співачка пережила весь жах в Ізраїлі

У перший же день KOLA вийшла на зв’язок зі своїми підписниками з бомбосховища і розповіла про те, як вона себе почуває під час вибухів, які там відбувалися. Втім, чому саме вона була у тій країні, вона не розповіла.

"Я в Ізраїлі, і це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як з розуму посходили. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз хер*чать просто. Ці звуки… Це треш", — зізналася українська артистка.

Stories української артистки KOLA у перший день бойових дій в Ізраїлі. Фото: скриншот з Instagram

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