Надя Дорофеева в колготках и меховой шапке сделала вопиющее фото

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева время от времени любит удивить фанатов эпатажным образом. В этот раз смелый лук в знаменитости получился случайно.

Фотографией Надя поделилась на своей странице в Instagram.

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Пока певица ездит по Европе с новым шоу. В своем блоге исполнительница показывает фанам, как проходят ее гастрольные дни.

На одном из фото Дорофеева удивила поклонников. Артистка позировала перед зеркалом в меховой шапке-ушанке, белом корсете и полупрозрачных колготках, через которые было видно ее нижнее белье.

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Похоже, что идея сделать фото в таком виде пришла звезде случайно за кулисами. Корсет и колготки являются частью ее концертного образа, в который еще входит мини-юбка, перчатки и белые сапоги.

Надя Дорофеева во время концерта. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонникам образ певицы напомнил образ другой зарубежной звезды — жены Канье Веста, Бьянки Цензори, также часто носит колготки как основную часть гардероба.

Кстати, на днях жена скандального рэпера вышла на обед в колготках без белья.

Также на днях Ким Кардашьян повторила образ новой жены своего бывшего.