Надя Дорофєєва у колготках та хутряній шапці зробила кричуще фото

Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва час від часу любить здивувати фанів епатажним образом. Цього разу сміливий лук у знаменитості вийшов випадково.

Світлиною Надя поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Наразі співачка їздить по Європі із новим шоу. У своєму блогу виконавиця показує фанам, як минають її гастрольні дні.

На одному з фото Дорофєєва здивувала шанувальників. Артистка позувала перед дзеркалом у хутряній шапці-вушанці, білому корсеті та напівпрозорих колготках, через які було видно її спідню білизну.

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Схоже, що ідея зробити фото у такому вигляді прийшла зірці випадково за кулісами. Адже корсет та колготки є частиною її концертного образу, до якого ще входить мініспідниця, рукавички та білі чоботи.

Надя Дорофєєва під час концерту. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальникам образ співачки нагадав образ іншої закордонної зірки — дружини Каньє Веста, Б'янки Цензорі, яка також часто носить колготки як основну частину гардеробу.

До речі, днями дружина скандального репера вийшла на обід у колготках без білизни.

Також днями Кім Кардаш'ян повторила образ нової дружини свого колишнього.