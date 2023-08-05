У латвийского композитора Раймонда Паулса умерла жена: известная причина

Композитор Раймонд Паулс. Фото: Google

В семье известного латвийского композитора Раймонда Паулса произошло горе. Ушла из жизни его жена Лана. Они были вместе более 60 лет, а женщине недавно исполнилось 84 человека.

Об этом сообщает издание Jauns LV.

Читайте также:

Подробности смерти

Накануне женщина упала в туалете собственного дома. Рядом был Раймонд, который помог ей подняться и прийти в себя. Супруги решили обратиться за помощью к медикам, которые выяснили: во время падения она сломала ногу. Врачи настояли на операции. Хирургическое вмешательство прошло удачно. Но от наркоза Лана, которая, кстати, родилась в Одессе, отойти не смогла.

Врачи забили тревогу и начали проводить дополнительные анализы. После всех процедур стало ясно, что проблема гораздо более серьезная и ситуация критическая. У женщины любимого композитора Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой и многих других артистов той эпохи были обнаружены метастазы.

О том, что у Ланы такой серьезный диагноз, никто в семье не догадывался. В том числе и она сама. Единственное, что настораживало близких — в последние месяцы она сильно похудела и постоянно кашляла.

В настоящее время семья занимается оформлением всех необходимых документов. По словам окружения, 87-летний Раймонд Паулс все понимает. Как он говорит, в противном случае Лана могла бы попасть в ситуацию нескончаемой боли.

Отметим, уже многие годы композитор не выезжает за пределы Латвии. Он высказался против военной агрессии оккупантов и принял участие в нескольких инициативах украинцев.

Композитор Раймон Паулс с супругой Ланой. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что умер отец мужа Ольги Сумской, актера Виталия Борисюка. Также мы рассказывали, что на фронте погиб украинский актер Евгений Светличный.