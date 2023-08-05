Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow У латвийского композитора Раймонда Паулса умерла жена: известная причина arrow

У латвийского композитора Раймонда Паулса умерла жена: известная причина

5 августа 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У латвийского композитора Раймонда Паулса умерла жена: известная причина
Композитор Раймонд Паулс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В семье известного латвийского композитора Раймонда Паулса произошло горе. Ушла из жизни его жена Лана. Они были вместе более 60 лет, а женщине недавно исполнилось 84 человека.

Об этом сообщает издание Jauns LV.

Читайте также:

Подробности смерти

Накануне женщина упала в туалете собственного дома. Рядом был Раймонд, который помог ей подняться и прийти в себя. Супруги решили обратиться за помощью к медикам, которые выяснили: во время падения она сломала ногу. Врачи настояли на операции. Хирургическое вмешательство прошло удачно. Но от наркоза Лана, которая, кстати, родилась в Одессе, отойти не смогла.

Врачи забили тревогу и начали проводить дополнительные анализы. После всех процедур стало ясно, что проблема гораздо более серьезная и ситуация критическая. У женщины любимого композитора Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой и многих других артистов той эпохи были обнаружены метастазы.

О том, что у Ланы такой серьезный диагноз, никто в семье не догадывался. В том числе и она сама. Единственное, что настораживало близких — в последние месяцы она сильно похудела и постоянно кашляла.

В настоящее время семья занимается оформлением всех необходимых документов. По словам окружения, 87-летний Раймонд Паулс все понимает. Как он говорит, в противном случае Лана могла бы попасть в ситуацию нескончаемой боли.

Отметим, уже многие годы композитор не выезжает за пределы Латвии. Он высказался против военной агрессии оккупантов и принял участие в нескольких инициативах украинцев.

Композитор Раймон Паулс с супругой Ланой. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что умер отец мужа Ольги Сумской, актера Виталия Борисюка. Также мы рассказывали, что на фронте погиб украинский актер Евгений Светличный.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз