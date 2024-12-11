Жена Владимира Остапчука рассказала, как рожала с двумя матками

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина ответила на вопросы поклонников о своих первых родах. Блогер призналась, что имеет врожденную особенность, из-за которой не смогла родить естественным путем.

Об этом Екатерина рассказала в Instagram.

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Жена телеведущего довольно быстро вернулась к своей активной жизни в соцсетях. На следующий день после рождения сына решила поделиться с подписчиками своим опытом.

Екатерина призналась, что у нее было запланировано кесарево сечение по медицинским показаниям на 39 неделе беременности. Пойти на операцию ей пришлось из-за редкой врожденной особенности — раздвоения матки.

"Так случилось, что у меня две матки, а вместе с ними и анатомически нетипично все там устроено. Долго объяснять, но сама бы я не родила. Одна из моих маток просто существует, не выполняет никакой роли, она не работает. Но из-за нее другая матка нестандартной формы. Это я описываю, как я поняла", — поделилась Остапчук.

Екатерина Остапчук призналась, что у нее две матки. Фото: instagram.com/poka.tya

О своем диагнозе Екатерина узнала во время планирования беременности. Блогер вспомнила, как в первой клинике врачи напугали ее возможными проблемами из-за аномалии органа.

"В той больнице, где делали УЗИ (не буду говорить название), мне так все описали, что я вышла, рыдая, из кабинета и с мыслями о том, что надо будет долго ждать, но все получилось с первого раза. Поэтому мой вам совет: консультируйтесь, как минимум, у трех врачей всегда. Даже если вам говорят, что все супер, все равно проверьте у еще кого-то", — рассказала блогер.

Екатерина Остапчук рассказала о врожденной особенности. Фото: instagram.com/poka.tya

Несмотря на это, роды прошли без осложнений, и уже через несколько часов после операции Екатерина начала самостоятельно передвигаться, а на следующий день уже смогла сама оставаться с малышом.

"Я начала ходить где-то через четыре часа после операции. Часов через шесть я уже ходила с малышом на руках. Когда Вова утром сегодня был на эфире, я сама четыре часа полностью справлялась с Тимом", — поделилась молодая мамочка.

Жена Остапчука рассказала о родах. Фото: instagram.com/poka.tya

Как рассказала Остапчук, врачи колют ей обезболивающие, чтобы уменьшить неприятные ощущения. Чтобы убедиться, что все хорошо с малышом и с ней, жена шоумена приняла решение на несколько дней остаться в роддоме.

"Мне колют хорошие обезболивающие. Конечно, шов болит. Сегодня даже довольно сильно (сильнее, чем вчера, вчера я была немного не в себе), мне все казалось сказкой. Но я, несмотря на боль, все равно все делаю, потому что хочу быстрее восстановиться", — поделилась жена ведущего.

Ранее Екатерина Остапчук поделилась первыми впечатлениями после рождения сына.

Также жена телеведущего впервые полностью показала малыша и похвасталась, как муж поздравил ее с рождением сына.