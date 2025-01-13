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В сети рассекретили имя возлюбленной Пивоварова

13 января 2025 23:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
В сети рассекретили тайный роман Артема Пивоварова — кто она
Артем Пивоваров. Фото: YouTube @PivovarovMusic
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинский популярный певец Артем Пивоваров скрывает свои личные отношения. Однако в сети утверждают, что у него роман с менеджером.

Теорию озвучила журналистка Наталья Тур в программе "Люкс ФМ".

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Артем Пивоваров встречается с менеджером Дашей Чередниченко?

Журналистка предполагает, что Артем Пивоваров влюблен в своего менеджера Дашу Чередниченко. Они, вероятно, начали встречаться с 2017 года. Девушка постоянно рядом с певцом и даже поклонники допускают, что они уже давно женаты.

Артем Пивоваров і Даша Чередниченко
Артем Пивоваров и Даша Чередниченко. Фото: ТСН

Однажды Пивоваров появился на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце, однако тогда заверил, что это просто "аксессуар".

Также один из аргументов — это клип "Моя ночь". В нем певец и Чередниченко пылко целовались перед камерами. Кроме того, в блоге знаменитости все же есть несколько давних кадров, где отношения пары выдают их взгляды и объятия.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко
Артем Пивоваров и Даша Чередниченко. Фото: скриншот

Напомним, как певец Артем Пивоваров эффектно выступил на тренировке боксера Александра Усика. Также артист обнял военного, который пришел на его концерт.

роман певец Артем Пивоваров любовь отношения

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