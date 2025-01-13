У мережі розсекретили таємний роман Артема Пивоварова — хто вона

Артем Пивоваров. Фото: YouTube @PivovarovMusic

Український популярний співак Артем Пивоваров приховує свої особисті стосунки. Однак у мережі стверджують, що в нього роман з менеджеркою.

Теорію озвучила журналістка Наталія Тур у програмі "Люкс ФМ".

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Артем Пивоваров зустрічається з менеджеркою Дашею Чередниченко?

Журналістка припускає, що Артем Пивоваров закоханий у свою менеджерку Дашу Чередниченко. Вони, ймовірно, почали зустрічатися від 2017 року. Дівчина постійно поруч зі співаком і навіть прихильники допускають, що вони вже давно одружені.

Артем Пивоваров і Даша Чередниченко. Фото: ТСН

Одного разу Пивоваров з'явився на публіці з обручкою на безіменному пальці, однак тоді запевнив, що це просто "аксесуар".

Також один з аргументів — це кліп "Моя ніч". У ньому співак і Чередниченко палко цілувалися перед камерами. Крім того, у фотоблогу знаменитості все ж є декілька давніх кадрів, де стосунки пари видають їхні погляди та обійми.

Артем Пивоваров і Даша Чередниченко. Фото: скриншот

Нагадаємо, як співак Артем Пивоваров ефектно виступив на тренуванні боксера Олександра Усика. Також артист обійняв військового, який прийшов на його концерт.