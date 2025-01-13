У мережі розсекретили таємний роман Артема Пивоварова — хто вона

У мережі розсекретили ім'я коханої Пивоварова
Український популярний співак Артем Пивоваров приховує свої особисті стосунки. Однак у мережі стверджують, що в нього роман з менеджеркою.
Теорію озвучила журналістка Наталія Тур у програмі "Люкс ФМ".
Артем Пивоваров зустрічається з менеджеркою Дашею Чередниченко?
Журналістка припускає, що Артем Пивоваров закоханий у свою менеджерку Дашу Чередниченко. Вони, ймовірно, почали зустрічатися від 2017 року. Дівчина постійно поруч зі співаком і навіть прихильники допускають, що вони вже давно одружені.
Одного разу Пивоваров з'явився на публіці з обручкою на безіменному пальці, однак тоді запевнив, що це просто "аксесуар".
Також один з аргументів — це кліп "Моя ніч". У ньому співак і Чередниченко палко цілувалися перед камерами. Крім того, у фотоблогу знаменитості все ж є декілька давніх кадрів, де стосунки пари видають їхні погляди та обійми.
Нагадаємо, як співак Артем Пивоваров ефектно виступив на тренуванні боксера Олександра Усика. Також артист обійняв військового, який прийшов на його концерт.
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